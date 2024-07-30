Вильфанд предрек Крыму и Кубани превращение в засушливые зоны без дождей

«В исследовании речь идет о регионах, в которых и сейчас не очень просто адаптироваться. Там уже сейчас непростая погода, связано это с тем, что воздух очень влажный из-за испарения из океана. Также очень большая разница ночных и дневных температур – до 15 градусов. В этих странах преобладают океаны, у нас другая ситуация. Если говорим про Крым, Краснодарский край, Ростовскую область, там, по расчетам климатологов, будет повышаться температура, а количество осадков будет уменьшаться. В этом регионе будут периоды жаркой и сухой погоды. Там и так выпадает осадков немного, засушливые зоны. Поэтому будет усугубляться проблема засухи, уже сейчас нужно думать, как эту проблему решать, ирригация и так далее», - предупредил он.

При этом, по его словам, температура в целом продолжится повышаться во всех регионах, что приведет к частым аномальным событиям, включая жару и затяжные дожди.

«Ученые по всему миру считают, что тенденция к повышению глобальной температуры будет сохраняться. Это приводит к существенному увеличению числа экстремальных событий, например, очень длительные периоды жары, длительные периоды холодной и дождливой погоды, которые нарушают жизнедеятельность целых регионов. Как у нас было на Урале, паводок. Совсем недавно первые три недели июня в Москве была тропическая погода. В центре города ночью было до 25 градусов тепла. Людям было тяжело это переносить, особенно пожилым», - рассказал собеседник НСН.

Температура на Земле впервые в истории устанавливает рекорды девять месяцев подряд, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Радиоточка НСН».

