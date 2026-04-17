Глупость и провокация: Онищенко раскритиковал идею введения ДНК-тестов в роддоме

Геннадий Онищенко в беседе с НСН назвал глупостью и провокацией идею ведения ДНК-тестов на определение отцовства еще в роддоме.

В ДНК-тестах в роддомах нет необходимости, а если человек сомневается, то может сделать исследование в частном порядке, заявил НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он добавил, что действительно важно обследовать будущих родителей еще до наступления беременности на возможные генетические отклонения будущего потомства.

Более половины россиян поддержали идею ДНК-теста на отцовство в роддоме при согласии обоих родителей, результатами соответствующего опроса поделился ВЦИОМ. Это предложение все чаще поднимается в обществе, как мера защиты прав ребенка при судебных спорах или назначении выплат. Геннадий Онищенко усомнился в выборке проведенного исследования, так как не совсем понятно, какой опрошенные какого возраста превалировали. Он отметил, что учитывать в данном случае стоит только мнение людей репродуктивного возраста.

«Пусть ВЦИОМ дурью не мается, государственные деньги нужно беречь. Во-первых, это оскорбит женщину. Вот я себя представляю, я бы, имея возможность, перед тем, как забрать ребенка из роддома, сказал: а ну-ка давай проверим. Это глупость и провокация. Если вы любите свою жену, вы ей доверяете. И она, родив ребенка, на пятый день еле приходит в себя и ей радостно сообщают: а мы твоего ребеночка обследовали, он сомневался в твоей верности. Женщина этот вопрос сама себе не задаст, значит, это удовлетворяет мужскую прихоть. Это можно сделать, но если вы в чем-то сомневаетесь. Когда женщина говорит мужчине, что это его ребенок, а он говорит, что он тут ни при чем. Поголовно делать этого не надо. А кто сомневается — на здоровье, хотя это дорогой тест, но пусть найдет деньги и сделает», — считает собеседник НСН.

По мнению врача, гораздо более целесообразно введение предварительного теста, который мог бы просчитать вероятность появления генетических болезней у будущего потомства пары.

«Когда в брак вступают молодые люди, и есть сомнения, что у них есть наследственные заболевания, особенно психического свойства, рождаются дети, заведомо у них будут особенности в развитии. Вот такого рода тесты, на предмет генетических заболеваний, нужны. А не оскорбительные и абсолютно опоздавшие. Она родила, жизнь-то пришла в этот мир. И вдруг тест пусть даже ошибочно, покажет, что это ребенок не от этого отца. Куда его девать? Не забирать из роддома?» — заявил Онищенко.

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в беседе с НСН рассказала, что современный ДНК-тест на определение отцовства стоит около 10 тысяч рублей. Она не считает целесообразным вводить в роддомах тестирование, так как этот вопрос должен решать сугубо между родителями родившегося ребенка.

«Это тестирование обязательно проводится, если проводится программа суррогатного материнства, чтобы определить генетическое родство ребенка с заявленными генетическими родителями. Или по заявлению одного из родителей», — рассказала она.

Милютина добавила, что вариантов включения такого теста в полис ОМС или родсертификат крайне мало, так как эти системы направлены на заботу о здоровье, а определение отцовства относится к социальным факторам.

ФОТО: ТАСС
