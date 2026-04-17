Путин подписал закон о контроле поставок товаров из ЕАЭС
Система контроля поставок товаров из ЕАЭС из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет запущена в России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ, речь в котором идёт о системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) автомобильным транспортом, направлен на повышение собираемости НДС и акцизов, а также на усиление контроля за движением товаров и пресечение ввода их в оборот с нарушением требований.
В список исключений попали валюта, ценные бумаги, дорожные чеки, нефть и нефтепродукты, электроэнергия, товары для личного пользования, транзитные грузы, а также товары, поставляемые по трубопроводам и прочие категории. Перечень будет установлен кабинетом министров РФ.
Ранее Путин подписал указ о создании в России общества изобретателей и рационализаторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Глупость и провокация: Онищенко раскритиковал идею введения ДНК-тестов в роддоме
- ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали идею теста на отцовство в роддоме
- В Белоруссии заявили о снижении уровня загрязнения после аварии на ЧАЭС
- Милонов не поддержал введение квот на сборы депутатов в пользу участников СВО
- В Госдуме заявили, что «парад запретов» вызывает у россиян негатив
- Прощание в кредит: Средний чек на похороны снизился
- Песков отверг утверждения блогеров, что докладывают о происходящем Путину
- Россиянам рассказали, где можно встретить поддельные QR-коды оплаты
- Песков: Россия приветствует решение о прекращении огня между Израилем и Ливаном