Париж и Лондон понимают, что решать какие-либо вопросы по Ормузскому проливу с НАТО и Еврокомиссией (ЕК) – это ввязываться в долгую бюрократию, так что им проще взаимодействовать друг с другом напрямую. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Франция не пригласила генсека НАТО Марка Рютте и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу, пишет газета Financial Times. Так, Париж и Лондон планируют провести это мероприятие на этой неделе, в нем, предварительно, примут участие представители более 40 государств. Федоров раскрыл, почему НАТО и ЕК не нужны на этом саммите.

«Сейчас непонятно, кто там за что отвечает. Европейцы же говорят, что это не их война. Они отказались помогать в рамках НАТО главе США Дональду Трампу, поэтому здесь НАТО в какой-то двусмысленной позиции. Для чего тогда нужен этот Рютте и вся его комаридия? В общем, разброд и шатание. Поэтому, видимо, Франция, как и Великобритания наряду с Германией, считает, что нет смысла все это забюрократизировать на НАТО и ЕС. У ЕС есть опыт около 30 военных миссий, но для этого нужно созывать соответствующие структуры, планировать. Легче решать эти вопросы напрямую с Великобританией, с Германией. Тем более, немцы выразили желание проводить разминирование, а французы могут послать авианосец Шарль де Голль, 10 каких-то кораблей и порядка 50 французских самолетов. Но самое интересное, что все это хотят задействовать после заключения мира. Абсурд!», - объяснил он.

Франция не первый раз выступает против НАТО, США и, в частности, Дональда Трампа. Федров отметил, что сейчас для нее настал «удобный момент».

«Для Франции, как ни странно, настал удобный момент. Потому что президент Франции Эммануэль Макрон как пришел к власти проталкивает идею стратегической автономности Европы где только можно: в экономике, в политике, тем более в военном деле. Евросоюз ведет курс на европеизацию НАТО уже четверть века. Сейчас американцы не так против, чтобы нагрузить всем европейцев и переложить на них основное бремя. Другое дело, что позиции Макрона ослабли как внутри страны, так и в экономическом плане. Поэтому это его рвение сейчас, конечно, поддерживается коллегами по ЕС, но он все равно как-то присмирел. Ему же через год на выход нужно готовиться», - подытожил он.

Ранее Федоров заявил НСН, что Франция всегда пыталась вести в отношении США аккуратную, но самостоятельную политику. Однако,Ю несмотря на напряженность между Макроном и Трампом речи о речи о роспуске НАТО не идет, уверен эксперт.

