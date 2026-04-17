В России призвали создать службу для гарантированных бесплатных похорон

В России нужен орган, который будет оказывать похоронные услуги бесплатно из минимального перечня, заявил член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев в пресс-центре НСН.

«В России нужен орган, который будет хоронить бесплатно по обязательному гарантированному перечню. В Москве это гроб, обитый таканью, покрывало, тапочки, доставка, перевозка тела на кладбище, захоронение или кремация, а также регистрационный знак. Это все на бумаге, а на деле организации вынуждены компенсировать эти издержки поднятием цены на другие услуги. Нужна муниципальная служба в каждом регионе, которая будет эффективно работать, нужно определить функции такой службы более четко», - отметил он.

С ним согласился владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.

«Гарантированный перечень – это вопрос муниципальных служб, не вопрос частного бизнеса. Социальными погребениями мы не занимаемся», - добавил он.

Если человек потерял близкого, нужно помочь ему с бытовыми вопросами и просто быть рядом, заявила клинический психолог Яна Булаева в пресс-центре НСН.

