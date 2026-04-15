Спрос на искусственное оплодотворение вырос не из-за тренда «рожать для себя» и разочарования в мужчинах, а из-за того, что женщины откладывают беременность, а потом не могут зачать ребенка. Об этом НСН рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Россиянки стали чаще рожать «для себя» от доноров, пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что всему виной кризис института брака, разочарование в мужчинах и социальном давлении. Так, спрос на искусственное оплодотворение увеличился на 50% за последние 4 года. Явление получило название «соло-материнство». Буцкая не согласилась с такой трактовкой статистики.