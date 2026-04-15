Депутат Буцкая призвала не считать «соло-материнство» трендом
Татьяна Буцкая рассказала НСН о последствиях отложенной беременности.
Спрос на искусственное оплодотворение вырос не из-за тренда «рожать для себя» и разочарования в мужчинах, а из-за того, что женщины откладывают беременность, а потом не могут зачать ребенка. Об этом НСН рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
Россиянки стали чаще рожать «для себя» от доноров, пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что всему виной кризис института брака, разочарование в мужчинах и социальном давлении. Так, спрос на искусственное оплодотворение увеличился на 50% за последние 4 года. Явление получило название «соло-материнство». Буцкая не согласилась с такой трактовкой статистики.
«Я не считаю это трендом. Я считаю, что это в корне неправильно описанная ситуация. Это беда человека, когда ты откладываешь, а потом уже понимаешь, что законы природы никак не обмануть. Когда уже нет возможности естественным образом забеременеть, мы пожинаем плоды отложенной беременности. Сейчас просто такая мировая тенденция - откладывать рождение детей ближе к 30, а там, где 30, там и 35, а там, где 35, уже, естественно, может быть сложно. Так что я с этим предположением совершенно не согласна», - рассказала она.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в беседе с НСН рассказала, что мужчины не обращают внимания на свои проблемы, хотя от них тоже зависит успех беременности.
