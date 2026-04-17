Глава МИД Ирана заявил об открытии Ормузского пролива
Проход через Ормузский пролив полностью открыт для всех коммерческих судов. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
По его словам, проход по проливу будет открыт «на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту».
«Как ранее было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана», — написал министр в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил Тегеран за открытие Ормузского пролива, при этом сохранив блокаду с иранских портов.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ход переговоров с Ираном зависит от статуса Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
