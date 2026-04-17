Глава МИД Ирана заявил об открытии Ормузского пролива

Проход через Ормузский пролив полностью открыт для всех коммерческих судов. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Трамп: США открывают Ормузский пролив для всего мира

По его словам, проход по проливу будет открыт «на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту».

«Как ранее было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана», — написал министр в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил Тегеран за открытие Ормузского пролива, при этом сохранив блокаду с иранских портов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ход переговоров с Ираном зависит от статуса Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / DIVYAKANT SOLANKI / EPA
