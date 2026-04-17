ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали идею теста на отцовство в роддоме
Больше половины россиян поддерживают идею о проведении в роддомах ДНК-теста на отцовство. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уточняется, что речь идёт о проведении исследования при согласии обоих родителей. В поддержку инициативы высказались 52% опрошенных, причём мужчины чаще, чем женщины (57% против 48%). По их мнению, это позволит избежать обмана (43%), обеспечить безопасность и правовую защиту (37%).
Также большая часть респондентов (49%) указали, что согласились бы на такой ДНК-тест. При этом 42% считают, что это исследование никак не повлияет на отношения, а 31% выразили уверенность, что оно их укрепит.
На вопрос о том, что делать мужчине, если ДНК-тест покажет, что он не является отцом, 61% россиян заявили, что ему следует продолжать воспитывать ребёнка.
Ранее учёные благодаря ДНК-тесту определили истинное место захоронения путешественника Христофора Колумба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
