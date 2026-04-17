Милонов не поддержал введение квот на сборы депутатов в пользу участников СВО
Депутаты Госдумы ежемесячно отчитываются о своем участии в сборах средств для участников СВО, сказал НСН Виталий Милонов.
Каждый депутат направляет столько средств в поддержку участников спецоперации, сколько может, и неправильно было бы устанавливать обязательные суммы для подобных сборов, заявил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Андрей Артюхов призвал депутатов не игнорировать сбор средств для участников спецоперации и потребовал исполнить взятые на себя обязательства, пишет «Коммерсант». Как пояснил вице-спикер на очередном заседании, он изучил ведомость, согласно которой «не все сдают деньги». При этом Милонов отметил, что квотирование – неверный подход к подобным сборам.
«Есть разные люди с разными ситуациями. У кого-то есть дополнительные доходы, у кого-то нет. У кого-то большие семьи, у кого-то нет. В любом случае каждый депутат Госдумы ежемесячно, постоянно отчитывается о своем участии в этих мероприятиях, и избиратели имеют возможность дать оценку. Из-под палки выставлять кому-то какие-то квоты – это выглядит не очень. Знаю много коллег по Госдуме, которые привлекают спонсоров и оказывают помощь на суммы, в десятки раз превышающие их доходы. Поэтому нельзя сказать: "Отдавайте 10-15%". Так не должно быть, поскольку люди жертвуют от сердца – кто сколько может», - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что в России выстроена комплексная система приоритетного оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации участникам специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».
- Момент для Макрона: Почему НАТО и ЕК не взяли на саммит по Ормузскому проливу
- Глава МИД Ирана заявил об открытии Ормузского пролива
- Лукашенко призвал США поучиться демократии у Белоруссии
- Телеграм помирился с Азербайджаном и проводил Орбана
- Глупость и провокация: Онищенко раскритиковал идею введения ДНК-тестов в роддоме
- ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали идею теста на отцовство в роддоме
- В Белоруссии заявили о снижении уровня загрязнения после аварии на ЧАЭС
- Путин подписал закон о контроле поставок товаров из ЕАЭС
- В Госдуме заявили, что «парад запретов» вызывает у россиян негатив