Лукашенко призвал США поучиться демократии у Белоруссии
США следует поучиться демократии у Белоруссии. Как сообщает RT, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
В интервью ведущему телеканала Рику Санчесу он указал, что в Белоруссии демократии «во сто крат этой демократии больше».
«Реальной демократии», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко также добавил, что после военных действий в Иране США не могут говорить о правах человека.
Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила о том, что возможность встречи Лукашенко с президентом США Дональдом Трампом рассматривается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Момент для Макрона: Почему НАТО и ЕК не взяли на саммит по Ормузскому проливу
- Глупость и провокация: Онищенко раскритиковал идею введения ДНК-тестов в роддоме
- ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали идею теста на отцовство в роддоме
- В Белоруссии заявили о снижении уровня загрязнения после аварии на ЧАЭС
- Милонов не поддержал введение квот на сборы депутатов в пользу участников СВО
- Путин подписал закон о контроле поставок товаров из ЕАЭС
- В Госдуме заявили, что «парад запретов» вызывает у россиян негатив
- Прощание в кредит: Средний чек на похороны снизился
- Песков отверг утверждения блогеров, что докладывают о происходящем Путину