Лукашенко призвал США поучиться демократии у Белоруссии

США следует поучиться демократии у Белоруссии. Как сообщает RT, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

В интервью ведущему телеканала Рику Санчесу он указал, что в Белоруссии демократии «во сто крат этой демократии больше».

«Реальной демократии», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также добавил, что после военных действий в Иране США не могут говорить о правах человека.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила о том, что возможность встречи Лукашенко с президентом США Дональдом Трампом рассматривается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
