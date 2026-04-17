Телеграм помирился с Азербайджаном и проводил Орбана
Премьер Венгрии проиграл выборы, США напугал Иран, а Россия и Азербайджан поставили точку в инциденте с самолетом.
Подготовка к выборам
В России продолжается подготовка к сентябрьским выборам.
Член Общественной палаты РФ Александр Асафов принял участие в Международной научно-практической конференции по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов:
«Обсуждение получилось предметным и насыщенным. Говорили о внедрении современных технологических решений в электоральные процессы и наблюдение, о цифровизации, а также о вызовах и рисках, которые она несет. Важно, что коллеги из разных стран представили собственный опыт и подходы – ряд идей, безусловно, заслуживает дополнительной проработки и может быть полезен в практической деятельности. <…> Ключевым итогом дискуссии стало поддержанное участниками предложение о создании международной общественной организации в сфере наблюдения за выборами. Речь идет о формировании устойчивой платформы для обмена опытом и выработки общих подходов. Уверен, что создание такой площадки не только укрепит профессиональные связи, но и даст возможность продвигать на международном уровне передовые российские электоральные стандарты и подходы к наблюдению за выборами. Нам есть что предложить зарубежным коллегам, и мы готовы транслировать этот опыт за рубеж».
«ВАРМСУ – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления» рассказывает, что в предвыборной агитации разрешат использовать созданный ИИ образ и голос физлица с его письменного согласия:
«Закон об этом рекомендован к принятию профильным комитетом Госдумы РФ. Документ допускает использование созданных искусственным интеллектом изображения и голоса выдвинутого объединением кандидата. Кроме того, можно будет и самому кандидату использовать созданные при помощи ИИ изображение или голос, в том числе изображения среди неопределенного круга лиц».
«ЭИСИ – Повестка дня» приводит мнение политтехнолога Анны Федоровой о предвыборной политической агитации:
«К старту кампании-2026 в обществе есть устойчивый запрос к политикам и политическим партиям. Кратко я бы сформулировала его так: "никакого популизма, давайте вместо этого всерьез обсуждать будущее". Да, люди испытывают определенную тревогу и недовольство. Да, рейтинги партий волатильны – хотя консолидация общества вокруг главных тем и курса Президента при этом никуда не делась. Да, есть усталость от однообразной предвыборной риторики. И сами выборы воспринимаются по-разному: от "ритуала нормальности" до – рутинного мероприятия. Что с этим делать? Есть два пути. Путь первый, по которому пойдут недальновидные политики – завалить своих избирателей тонной мелких идей (причем чаще всего запретительных) и поднять до предела цитируемость в СМИ. Путь второй, по которому пойдут те, кто прислушался к социальным архитекторам – всерьез поговорить с людьми о том, как мы будем жить через год, два и десять. Предъявить партийные проекты, направленные на снижение тревоги и укрепление здоровых социальных связей».
«Белоруссия | Россия | Новости» пишет, что граждане Белоруссии с видом на жительство в России впервые смогут принять участие в выборах:
«В единый день голосования в сентябре граждане Белоруссии, постоянно проживающие в РФ, получат право участвовать в выборах в органы местного самоуправления. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании ЦИК. По его словам, такие избиратели также смогут выдвигать свои кандидатуры в качестве соискателей местных мандатов. Речь идет о тех, кто имеет вид на жительство в России. Возможность взаимного участия в муниципальных выборах – как в качестве избирателей, так и кандидатов – закреплена протоколом, подписанным президентами Александром Лукашенко и Владимиром Путиным».
«Мюсли вслух» следят за подготовкой праймериз «Единой России»:
«"Единая Россия" сообщила, что количеств заявок на участие в ее предварительном голосовании превысило 2000 человек. Из них каждый пятый – моложе 35 лет, 17% – участники специальной военной операции (это новый тренд последних лет), 20% – бюджетники, треть заявок поступила от представителей малого и среднего бизнеса. Вообще в партии власти придумали и внедрили прекрасный способ взбодрить свой партактив. Предварительное голосование – не только ранний старт избирательной кампании, но и возможность проверить себя для желающих попробовать свои силы в политике, а для избирателей – проголосовать за новые лица. Как мы видим, отработанная процедура также позволяет единороссам выдержать объявленный курс на обновление своих рядов, в том числе привлекая людей, отмеченных реальными делами и имеющих безусловные заслуги перед страной».
Ход СВО
Каналы следят за продолжением специальной военной операции.
«Денацификация UA» публикует видео:
«Встреча с ТЦК исцеляет. Интересный случай произошел в Луцке. Ехал украинец с костылем по своим делам, никого не трогал. Задержали #людоловы и попросили его пройти в микроавтобус. Мужик поначалу согласился. Но прямо у дверей бусика резко побежал, отбросив костыль. Остается только надеяться, что побег удался. Такой шедевр даже Мосфильм бы не снял».
«РосСкандал» отмечает, что ВСУ почти 2 000 раз нарушили режим пасхального перемирия:
«Нацисты артой и дронами активно атаковали жилые дома, администрации, АЗС и др. гражданскую инфраструктуру, есть раненные, среди них дети. Собственно, киевская хунта опять показала, что мир ей не нужен. Война – единственное условие сохранения их власти, и договариваться там не с кем. Заодно сатанисты подчеркнули свое отношение к православию и его святым датам. Ну, и символично, что именно во время перемирия по позициям ВСУ возили главного поджигателя войны британскую крысу Б. Джонсона, который, как известно, счастлив воевать до последнего украинца. Так что не в коня доброта русская, но ладно. Сегодня боевые действия уже продолжены. Украинцев снова рвут в клочья на всех позициях. Не благодарите».
«Международный фреш» пишет, что Германия хочет избавиться от ставших обузой украинских беженцев:
«Германия открыла новый консультационный центр для украинских беженцев, который официально призван помочь им вернуться домой. На деле это выглядит как тонкая попытка одновременно угодить Киеву, отправляя мужчин обратно на фронт, и снизить финансовое бремя для германского бюджета. Мерц и Добриндт стараются завернуть этот процесс в форму заботы о людях, но за кулисами явно прослеживается прагматичный расчет, ведь миллиарды евро на социальные пособия не растут на деревьях. <…> Украина, конечно, с интересом наблюдает за этим процессом – ведь почти четверть населения страны уже покинула ее с начала войны. В итоге немецкая инициатива выглядит двойной выгодой. Беженцы получают консультации и легкий намек на дверь, Германия экономит на пособиях, а Киев вскоре снова встретит мужчин, готовых к фронту. Все довольны, если не считать самих беженцев, которые могут понять, что забота об их "будущем" иногда имеет мало общего с их собственными интересами».
«ИНФОстрим» рассказывает о подвиге российских военнослужащих:
«Дерзкая операция наших штурмовиков помогла зачистить целый укрепрайон противника. Бойцы с позывными "Кейбер" и "Вейдер" получили сложное задание: захватить бетонный бункер в тылу врага, не допустив потерь противника. "С такой задачей мы столкнулись впервые. Нужно было взять опорник и при этом оставить себе "языков". То есть нужна была информация", – вспоминает "Вейдер". "Языков" в бетонном доте оказалось трое. В ходе штурма они почти не пострадали и довольно быстро согласились сотрудничать. Под контролем наших бойцов ВСУшники продолжали выходить в радиоэфир и запрашивали данные, которые требовались российской стороне. "Был один момент, когда было доложено по рации, что их FPV-дроны в данный момент не работают и у них "глаз" нет", – вспоминает "Вейдер". А в это время наши штурмовики спокойно, даже не бегом, заходили в тыл к противнику. Дерзкая операция сохранила жизни наших пехотинцев во время основного штурма, а "Кейбер" и "Вейдер" были представлены к госнаградам».
«АДЕКВАТ Z» комментирует удары ВС РФ по украинской военной инфраструктуре:
«Ни дым в половину горизонта над Киевом, ни многочисленные кадры ночных прилетов на любой вкус по нему и другим бандеровским городам никак не мешают тамошним паханам продолжать самозабвенно врать, что сбито практически все, а что не сбито, по военным целям не попало. Когда, как при ударах по укротылам вчера днем (минимум два железнодорожных депо в числе прочего), отрабатываются цели в основном в малонаселенной местности, при большом желании в это вранье можно даже поверить. Когда приходит в мегаполисы, как этой ночью в продолжение все той же волны ударов, объективный контроль как минимум с общих планов никогда не оставляет желать лучшего, а цена вранью сразу оказывается, как на ладони».
Урегулирование разногласий между Россией и Азербайджаном
МИД России и Азербайджана опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что пришли к урегулированию последствий в связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL («Азербайджанские авиалинии») в 2024 году.
«Фонд стратегической культуры» напоминает:
«Трагедия имела огромный резонанс в информационном поле, трагедия еще долго оставалась в центре внимания ведущих изданий и соцсетей. Авиакатастрофа произошла в декабре 2024 г. на пути из Баку в Грозный вблизи казахстанского города Актау. <…> Крушение пассажирского самолета азербайджанской авиалинии "запустило" цепочку жестких ответных действий, "обмены" арестами. В феврале 2025 г. власти Азербайджана потребовали прекратить работу представительства Россотрудничества в Баку, по формальным причинам был закрыт "Русский дом" в столице Азербайджана. Российско-азербайджанский дипломатический кризис сопровождался жесткой риторикой в азербайджанских СМИ. Стороны перешли к нормализации отношений после встречи глав государств Владимира Путин и Ильхама Алиева на полях саммита в Душанбе в октябре 2025 г., где лидеры в формате один на один смогли обсудить вопрос трагедии с самолетом "Азербайджанских авиалиний"».
«Темник» считает, что инцидент исчерпан:
«Окончательно перевернута трагическая страница в истории с крушением азербайджанского лайнера компании AZAL. Выдержка и последовательность, проявленные российским руководством, дали свои плоды. <…> Российская сторона принесла надлежащие соболезнования всем, кто понес столь невосполнимую утрату. Таким образом, вопрос оказался решенным в спокойном русле добрососедских отношений. Хотя непосредственно после катастрофы, случившейся 25 декабря 2024 года, на азербайджанскую сторону оказывалось определенное информационное воздействие с целью вести обсуждение в эмоциональном ключе. В итоге азербайджанская сторона согласилась, что трагедия стала результатом непреднамеренного воздействия системы ПВО. Успокоению страстей и достижению согласия помогло личное общение Путина и Алиева на встрече, состоявшейся в Бишкеке в октябре прошлого года».
«Донской Казак» полагает, что трагедия с самолетом была не единственной проблемой в отношениях Москвы и Баку:
«Можно ли считать завершенным "кризис эмоций", продолжавшийся с декабря 2024 до апреля 2026 гг.? Ответ – и да, и нет. Конкретный кейс закрыт. И важно то, что стороны проявили политическую волю для этого. Объективно, ни Москва, ни Баку не были заинтересованы в эскалации конфликта. В то же время инцидент со сбитым азербайджанским самолетом при всей его гуманитарной важности не был единственной причиной "заморозков" в отношениях Баку и Москвы. Ситуация на Южном Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Евразии в целом меняется. В новых условиях возможны и разночтения, и расхождения, и коллизии».
«Безграничный аналитик» подчеркивает, что урегулирование достигнуто на фоне уголовного преследования представителей азербайджанской диаспоры в России:
«Москва совершенно не стала считаться с возмущениями Азербайджана по поводу задержаний членов его диаспоры. Таким образом, заявление двух министерств по времени почти совпало с вынесением приговора бывшему главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шихлински. Так что же – и волки сыты, и овцы целы, все довольны и счастливы? Знаете, дорогие друзья, не совсем. Так или иначе, но Баку явно испытывает некоторое недовольство. Ведь по факту он не смог отстоять своих соотечественников, которые в России отправились в места не столь отдаленные. При этом из случая с авиакатастрофой извлечь что-либо большее, чем компенсации, которые Россия и так бы выплатила, не удалось. Таким образом, напряженность в отношениях между двумя государствами не исчезла, она просто немного подретуширована. Весьма вероятно, что азербайджанские СМИ продолжат припоминать России эту катастрофу, а правительство Азербайджана с большой долей вероятности найдет какой-нибудь другой повод для обострения ситуации. Очевидно, что задержания нарушающих закон членов азербайджанской диаспоры не прекратятся, а следовательно, Баку незачем и останавливаться. В общем, пока в этой шахматной партии еще очень далеко до эндшпиля. Обольщаться еще рано».
Венгерские выборы
В воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых правящая партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана проиграла оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра. В Евросоюзе обрадовались результатам выборов, но новый лидер Венгрии допустил переговоры с Россией и отказался назвать себя проукраинским политиком.
«МАЙ ДНР» считает, что украинцы зря радуются:
«Мадьяр, безусловно, не пророссийский, не наш аж совсем. Но и Зеленский зря ждет кисельных берегов с молочными реками. Пусть и в корыстных целях привлечения электората, но Мадьяр тоже против отправки оружия и солдат на Украину. Тоже против скорого вступления Украины в ЕС. Тоже за права венгров в Закарпатье. Тоже требует доказательств в теме "Дружба поломалась". И его тоже, если помните, глубоко возмутил факт угроз Зеленского Орбану. До того возмутил, что он поднял этот вопрос в Европарламенте. Хотя понятно, что это был чисто предвыборный политический жест, но кто еще из европолитиков поелозил Зефюрера мордой по столу по этому поводу? Это я к чему? Это я к тому, что не стоит верить "плачу Ярославны" специалистов по Венгрии и орать о победе украинского бабла, переданного Мадьяру на предвыборку. Да, вероятнее всего, 90 лярдов на войну Зеля может получить. Но для чего? А для "до последнего украинца"... Враг России не обязан быть другом Украины. Так что, может статься, что денежки ЗеСопля потратил впустую».
«Доктор Z прописал» соглашается:
«Будапешт будет вести диалог с президентом Владимиром Путиным вне зависимости от смены правительства, заявил лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр. <…> Мадьяр уточнил, что не собирается контактировать с Москвой в дружеском ключе. Ну, сильный и независимый, это понятно. При этом он подчеркнул, что не желает представлять интересы Киева в этом диалоге: "Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии". На Украине сейчас такая радость из-за победы "Тисы" на выборах, что там этих слов постараются не заметить. В ЕС, к слову, тоже. Только премьер Италии Мелони в поздравлении Мадьяру с победой на выборах позитивно об Орбане отозвалась».
«Кот-американист» отмечает, что парламентские выборы в Венгрии стали частью внутриполитической повестки США:
«Как минимум потому, что Дональд Трамп поддержал премьер-министра европейской страны Виктора Орбана, партия которого с треском проиграла умеренным консерваторам (под лидерством Петера Мадьяра). Не помогла венгерским властям в переизбрании и агитация вице-президента Джей Ди Вэнса, лично прибывшего в Будапешт на прошлой неделе. <…> Демократы в Соединенных Штатах сразу взяли быка за рога – начали увязывать поражение Орбана с непопулярностью и токсичностью тандема Трампа-Вэнса. Например, так сделал сенатор от Вирджинии Марк Уорнер, призвав американцев последовать примеру венгров. Мол, если европейцы умудрились свергнуть "авторитарного лидера", то смогут и граждане США».
«Ретроград на холме» напоминает, что Орбан был самым лояльным трампистом в ЕС:
«Орбан неоднократно выступал в роли публичного защитника слов и действий Трампа от нападок европейцев, позиционируя себя как эдакого главного трамписта Европы. Действующая американская власть это ценила – не зря отправила на поддержку союзника целого вице-президента Вэнса, прибывшего в Будапешт аккурат перед выборами. По слухам, должен был приехать и сам президент, но Иран все спутал. Однако, даже такой открытой демонстрации лояльности и поддержки Орбану для сохранения власти не хватило. В принципе и ладно – на Орбане свет клином не сошелся, а Венгрия – не самая важная европейская страна. Однако итоги выборов в Венгрии служат невольным укором всему подходу трампистов к трансатлантическим отношениям. В памятной речи на Мюнхенской конференции по безопасности все тот же Вэнс буквально обвинял европейцев в дефиците демократии, почти без намеков утверждая, что если бы европейские центристы не занимались манипуляциями, к власти во многих странах Старого Света пришли бы идейно близкие трампистам правые. Собственно, это нехитрая идея фактически утвердилась в качестве внешнеполитической макрозадачи: в Стратегии национальной безопасности без обиняков говорилось о "спасении" Европы, зловредности ЕС – если перевести с птичьего политического на нормальный, вполне открыто ставилась задача переформатировать Европу "под себя". <…> Не задалось».
«Мейстер» обращает внимание на изменение риторики Зеленского:
«Зеленский пообещал запустить "Дружбу" в течение пары недель. Таким образом, заявленные сроки ремонта нефтепровода, остановленного еще в конце января, и на пути к которому терялись эксперты ЕС, превратились из размытого "до конца весны" в уверенное "до конца апреля". Что, разумеется, подтверждает тезис Орбана о том, что это был просто сговор Киева и Брюсселя с целью давления на Венгрию. Увы, этот факт шантажа суверенного государства не стал для венгров на выборах определяющим – другие моменты его перебили. Однако успех организаторов давления на Будапешт, несомненно, укрепит их во мнении о действенности подобного инструмента. И венграм, теперь уже с Мадьяром во главе, придется это иметь в виду».
«Экономическая ярость»
Минфин США запустил еще одну операцию против Ирана под названием «Экономическая ярость». Она призвана создать максимальное экономическое давление на Тегеран. США могут, поддерживая морскую блокаду Ирана, ударить по его энергетическим объектам.
Американист Малек Дудаков пишет, что в Вашингтоне мнения разошлись:
«В Конгрессе представили сразу пять статей импичмента [министра войны США] Пита Хегсета. Его обвиняют в осуществлении нелегальной авантюры в Иране и военных преступлениях. Автором статей импичмента стала конгрессвумен Яссамин Ансари – единственная этническая иранка среди законодателей. Она в целом негативно относится к властям в Тегеране, но при этом активно критикует и милитаризм Трампа. Ансари чем-то напоминает Викторию Спартц, единственную украинку в Конгрессе. Та тоже выступала резко против продолжения войны на Украине и выделения траншей Киеву. Хегсет сейчас завяз во внутриаппаратном противостоянии с министром армии Дэном Дрисколлом, последний является креатурой Джей Ди Вэнса. Глава Пентагона вовсю увольняет нелояльных аппаратчиков, действуя в логике "уйди ты сегодня, а я завтра". Вряд ли это Хегсету поможет – вероятность его отставки высока. На него возложат ответственность за все провалы в Иране».
«Банкста» отмечает, что давление на Иран бьет по Китаю:
«Операция в Иране должна задушить Китай. CNN пишет, что США ведут хитрую игру против Ирана. Они блокируют Ормузский пролив, чтобы заставить Китай и Индию надавить на Иран, чтобы тот выполнил все условия США и подчинился американцам. Если это произойдет, Соединенные Штаты смогут лишить Китай иранской нефти. На Китай давят со всех сторон. США выгнал его из Панамы и Венесуэлы. Теперь министр финансов США Скотт Бессент угрожает китайским банкам санкциями из-за Ирана: "Два китайских банка получили письма от Министерства финансов США... Если мы сможем доказать, что через ваши счета проходят иранские деньги, мы готовы ввести вторичные санкции"».
«Россия в глобальной политике» комментирует информацию о том, что Пентагон готовится к возможной операции на Кубе:
«Невнятный результат в Иране надо чем-то компенсировать, тут все понятно. Зачем нужна военная операция на Кубе, которая и так полностью зависит от США, с рациональной точки зрения непонятно. Но если нужна новая Гренада, как у Рейгана когда-то, почему бы и нет. Правда, тут тоже есть шанс нарваться».
«Всевидящее око» рассуждает о недовольстве стран Персидского залива:
«Закидоны США умудрились достать одного из самых верных штатовских союзников. The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников сообщает, что Саудовская Аравия потребовала от США прекратить блокаду Ормузского пролива и возобновить переговоры с Ираном. Эр-Рияд предупредил Вашингтон, что Иран с помощью хуситов может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, который имеет "решающее значение" для оставшегося экспорта нефти королевства. Это фиаско, братан. Подозрения на сей счет имелись и раньше, просто теперь это стало очевидно буквально всем. Штаты взяли курс на избавление от любых союзников, полагая, что это приведет к расцвету государства, освободившегося от прожорливых нахлебников. Однако оказалось, что на глазах рушащийся авторитет США на самом деле значил очень много для их финансового благополучия. В общем, США сейчас предстают в образе того богатого, но придурковатого мужика из сказки братьев Гримм, которого бедный брат убедил, что выгодно продал на ярмарке труп своей бабушки. И жадный богач не придумал ничего лучше, как тюкнуть обухом топора по голове собственную бабушку и повезти ее тело на ярмарку. Самостоятельно перекрывать Ормузский пролив и собирать деньги за его проход наверняка было страшно весело. Но все же сначала стоило немного подумать».
«Восточная Трибуна» резюмирует:
«Взрывоопасный кризис на Ближнем Востоке, начало которому положила февральская агрессия США и Израиля против Ирана, выявил критическую зависимость государств АСЕАН от обстановки в этом регионе земного шара. Это касается как поставок энергоносителей, удобрений, торгово-инвестиционных связей и завязанных на Суэцкий канал и Ормузский пролив логистических маршрутов, так и, естественно, находящихся в конфликтной зоне многочисленных колоний трудовых мигрантов из стран ЮВА. Кроме того, понятая в разрезе противостояния ислама, иудаизма и христианства война в Персидском заливе имеет для Ассоциации и значимое внутриполитическое измерение, упирающееся в проблему межконфессионального согласия».
