Телеграм помирился с Азербайджаном и проводил Орбана

МИД России и Азербайджана опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что пришли к урегулированию последствий в связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL («Азербайджанские авиалинии») в 2024 году.

«Фонд стратегической культуры» напоминает:

«Трагедия имела огромный резонанс в информационном поле, трагедия еще долго оставалась в центре внимания ведущих изданий и соцсетей. Авиакатастрофа произошла в декабре 2024 г. на пути из Баку в Грозный вблизи казахстанского города Актау. <…> Крушение пассажирского самолета азербайджанской авиалинии "запустило" цепочку жестких ответных действий, "обмены" арестами. В феврале 2025 г. власти Азербайджана потребовали прекратить работу представительства Россотрудничества в Баку, по формальным причинам был закрыт "Русский дом" в столице Азербайджана. Российско-азербайджанский дипломатический кризис сопровождался жесткой риторикой в азербайджанских СМИ. Стороны перешли к нормализации отношений после встречи глав государств Владимира Путин и Ильхама Алиева на полях саммита в Душанбе в октябре 2025 г., где лидеры в формате один на один смогли обсудить вопрос трагедии с самолетом "Азербайджанских авиалиний"».

«Темник» считает, что инцидент исчерпан:

«Окончательно перевернута трагическая страница в истории с крушением азербайджанского лайнера компании AZAL. Выдержка и последовательность, проявленные российским руководством, дали свои плоды. <…> Российская сторона принесла надлежащие соболезнования всем, кто понес столь невосполнимую утрату. Таким образом, вопрос оказался решенным в спокойном русле добрососедских отношений. Хотя непосредственно после катастрофы, случившейся 25 декабря 2024 года, на азербайджанскую сторону оказывалось определенное информационное воздействие с целью вести обсуждение в эмоциональном ключе. В итоге азербайджанская сторона согласилась, что трагедия стала результатом непреднамеренного воздействия системы ПВО. Успокоению страстей и достижению согласия помогло личное общение Путина и Алиева на встрече, состоявшейся в Бишкеке в октябре прошлого года».

«Донской Казак» полагает, что трагедия с самолетом была не единственной проблемой в отношениях Москвы и Баку:

«Можно ли считать завершенным "кризис эмоций", продолжавшийся с декабря 2024 до апреля 2026 гг.? Ответ – и да, и нет. Конкретный кейс закрыт. И важно то, что стороны проявили политическую волю для этого. Объективно, ни Москва, ни Баку не были заинтересованы в эскалации конфликта. В то же время инцидент со сбитым азербайджанским самолетом при всей его гуманитарной важности не был единственной причиной "заморозков" в отношениях Баку и Москвы. Ситуация на Южном Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Евразии в целом меняется. В новых условиях возможны и разночтения, и расхождения, и коллизии».

«Безграничный аналитик» подчеркивает, что урегулирование достигнуто на фоне уголовного преследования представителей азербайджанской диаспоры в России:

«Москва совершенно не стала считаться с возмущениями Азербайджана по поводу задержаний членов его диаспоры. Таким образом, заявление двух министерств по времени почти совпало с вынесением приговора бывшему главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шихлински. Так что же – и волки сыты, и овцы целы, все довольны и счастливы? Знаете, дорогие друзья, не совсем. Так или иначе, но Баку явно испытывает некоторое недовольство. Ведь по факту он не смог отстоять своих соотечественников, которые в России отправились в места не столь отдаленные. При этом из случая с авиакатастрофой извлечь что-либо большее, чем компенсации, которые Россия и так бы выплатила, не удалось. Таким образом, напряженность в отношениях между двумя государствами не исчезла, она просто немного подретуширована. Весьма вероятно, что азербайджанские СМИ продолжат припоминать России эту катастрофу, а правительство Азербайджана с большой долей вероятности найдет какой-нибудь другой повод для обострения ситуации. Очевидно, что задержания нарушающих закон членов азербайджанской диаспоры не прекратятся, а следовательно, Баку незачем и останавливаться. В общем, пока в этой шахматной партии еще очень далеко до эндшпиля. Обольщаться еще рано».



