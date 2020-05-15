Глобальный сбой произошел в работе YouTube.
О техническом сбое в работе видеохостинга YouTube сообщают пользователи по всеми муру. Так, согласно информации сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, больше всего жалоб поступило из США, Японии, Германии, Великобритании и России.
Отмечается, что сбой произошел в 3:17 по московскому времени, Подавляющее большинство пользователей, а именно 80%, заявили о том, что не работает сайт, у 17% возникали трудности с трансляциями, 2% не смогли авторизоваться, пишут Известия.
Ранее НСН писала, что сбой в работе портала госулуг, наблюдавшийся вечером 11 мая, был вызван проведением тестирования устойчивости сайта в связи с ожиданием роста обращений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора портала «РТ Лабс».
Ранее пользователи сообщили, что после обращения президента РФ Владимира Путина доступ на сайт был ограничен. Глава. государства, в частности, отметил возможность оформления различных пособий через портал.
Ожидая роста количества пользователей на сайте, оператор портала проводил нагрузочное тестирование, рассказали агентству. В настоящее время портал работает штатно.
Напомним, президент России 11 мая подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса.
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