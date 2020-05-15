Глобальный сбой произошел в работе YouTube.

Ранее НСН писала, что сбой в работе портала госулуг, наблюдавшийся вечером 11 мая, был вызван проведением тестирования устойчивости сайта в связи с ожиданием роста обращений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора портала «РТ Лабс».

Ранее пользователи сообщили, что после обращения президента РФ Владимира Путина доступ на сайт был ограничен. Глава. государства, в частности, отметил возможность оформления различных пособий через портал.

Ожидая роста количества пользователей на сайте, оператор портала проводил нагрузочное тестирование, рассказали агентству. В настоящее время портал работает штатно.

Напомним, президент России 11 мая подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса.

