Сайт Epic Games Store рухнул после бесплатной раздачи игры GTA V

Онлайн-магазин Еpic Games Store обрушился из-за ажиотажа, который был вызван бесплатной раздачей игру GTA V. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что магазин не справился с резким ростом спроса на игру Grand Theft Auto, которую временно сделали бесплатной.

Как пишет агентство, в магазине проинформировали о том, что пользователи могут наблюдать увеличенный срок загрузки, ошибку 500 или сбой запуска игры. В настоящее время в компании устраняют возникшую проблему с серверами.

По данным агентства, игра GTA V вошла в тройку самых популярных игр по итогам 2018 года. В этом году ее продажи составили более 95 млн копий, уступая только Tetris и Minecraf.



