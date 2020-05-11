Путин подписал указ о поддержке семей с детьми в условиях эпидемии
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми . Об этом информирует пресс-служба Кремля. Ранее глава государства объявил о таких мерах в обращении к россиянам.
В частности, по 5 тысяч рублей в месяц смогут получить за апрель, май , июнь все семьи на ребёнка до 3 лет. Нуждающиеся семьи с доходом ниже прожиточного минимума на одного члена смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. Кроме того, в 2 раза увеличивается пособие по уходу за ребёнком - с 3 375 рублей до 6 751 рубля.
С июня будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с 3 до 15 лет включительно.
Президент особо подчеркнул, что представители власти будут нести персональную ответственность за доведение всех предусмотренных средств конкретным получателям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru