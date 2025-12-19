Глобальный кризис: Нехватка недорогих процессоров подстегнет рост цен на гаджеты
Дефицит бюджетных ноутбуков является следствием глобального кризиса на рынке микроэлектроники, сказал НСН Константин Подстрешный.
Производители потребительской электроники смещают приоритеты на более выгодный корпоративный сегмент: так уже поступили Samsung, Nvidia, а теперь и Intel, однако освободившуюся нишу на российском рынке быстро займут китайские бренды, сказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Недорогие ноутбуки в России могут оказаться в дефиците — речь идет об устройствах в ценовом диапазоне 20–30 тысяч рублей, пишут «Известия». Причина в том, что Intel сократил производство бюджетных процессоров для них в пользу более мощных и производительных решений, из-за чего на мировом рынке ощущается нехватка доступных чипов для сборки устройств начального уровня. Цены на недорогие ноутбуки за последние три месяца уже выросли примерно на 25%. Подстрешный назвал дефицит бюджетных ноутбуков следствием глобального кризиса на рынке микроэлектроники.
«За последние годы популярность бюджетных ноутбуков только выросла. В целом, дефицит недорогих ноутбуков — следствие глобального кризиса на рынке микроэлектроники. Там совпадают сразу несколько факторов: и затяжная экономическая война между крупными странами, и взрывной рост нейросетей, которые вызвали перекос в поставках микрочипов. Для развития сферы искусственного интеллекта нужно очень много вычислительной мощности, и сейчас для дата-центров скупают все подчистую. Как следствие, производители потребительской электроники смещают приоритеты на более выгодный корпоративный сегмент. Так поступили Samsung, Nvidia, а теперь еще и Intel. Так что рост цен на ноутбуки, смартфоны и прочие гаджеты, к сожалению, неминуем. Длиться подобный кризис может довольно долго, поскольку схожая ситуация была лет пять назад на рынке видеокарт, когда их активно скупали для майнинга криптовалют. Тогда дефицит не могли победить на протяжении пары лет», — сказал собеседник НСН.
По его словам, дешевый сегмент ноутбуков не исчезнет с российского рынка, потому что освободившуюся нишу быстро займут китайские производители.
«Однако не стоит скатываться совсем уж в мрачные прогнозы. На рынке огромное количество агрессивных азиатских брендов. У них еще не сформировалось репутация на отечественном рынке. Но если крупные игроки будут ограничивать поставки, более мелкие производители будут занимать эту нишу. Так что без ноутбуков и телефонов не останемся, хоть и стоить они будут подороже, чем мы все привыкли. С рынка могут исчезнуть ноутбуки за 20 тысяч рублей, но останутся зато за 30 тысяч, что тоже вполне приемлемо. Более того, можно же не только цену повысить, можно уровень электроники понизить обратно до этой цены. Сама по себе электроника будет дорожать, но дешевый сегмент никуда не исчезнет. Китайские бренды, безусловно, усилят свое присутствие на российском рынке, хоть качество может быть и похуже», — отметил эксперт.
Ранее Подстрешный рассказал НСН, что ажиотажный на рынке видеокарт вызван дефицитом оперативной памяти на фоне взрывного развития нейросетей.
