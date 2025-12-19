По его словам, дешевый сегмент ноутбуков не исчезнет с российского рынка, потому что освободившуюся нишу быстро займут китайские производители.

«Однако не стоит скатываться совсем уж в мрачные прогнозы. На рынке огромное количество агрессивных азиатских брендов. У них еще не сформировалось репутация на отечественном рынке. Но если крупные игроки будут ограничивать поставки, более мелкие производители будут занимать эту нишу. Так что без ноутбуков и телефонов не останемся, хоть и стоить они будут подороже, чем мы все привыкли. С рынка могут исчезнуть ноутбуки за 20 тысяч рублей, но останутся зато за 30 тысяч, что тоже вполне приемлемо. Более того, можно же не только цену повысить, можно уровень электроники понизить обратно до этой цены. Сама по себе электроника будет дорожать, но дешевый сегмент никуда не исчезнет. Китайские бренды, безусловно, усилят свое присутствие на российском рынке, хоть качество может быть и похуже», — отметил эксперт.

Ранее Подстрешный рассказал НСН, что ажиотажный на рынке видеокарт вызван дефицитом оперативной памяти на фоне взрывного развития нейросетей.

