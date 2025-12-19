Путин назвал Зеленского артистом, комментируя его фейк-видео из Купянска
Владимир Зеленский – талантливый артист, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря. Так глава государства прокомментировал фейк-видео украинского президента, где тот стоит на фоне стелы города Купянска.
«Он же артист и артист талантливый, я говорю без всякой иронии. Мы знаем это еще по его прежним фильмам. Поэтому здесь нет ничего необычного», - отметил президент.
Также Путин иронично напомнил, что стела находится в километре от города, в связи с чем поинтересовался, почему же Зеленский «не зашел в дом».
«Стела находится от города на расстоянии одного километра. Что стоять на пороге? Заходи в дом, если Купянск под их контролем», - добавил глава государства. Он отметил, что там все небо в беспилотниках и просто так туда подойти невозможно. К тому же президент добавил, что сейчас та самая стела выглядит совсем по-другому.
Президент также отметил, что ВСУ понесли существенные потери в стратегических резервах, что должно с подвигнуть действующие власти Украины закончить конфликт мирными способами.
Ранее Путин рассказал об успехах российской армии на фронте. В частности, он пообещал скорое взятие Красного Лимана и подтвердил, что Купянск находится под контролем ВС РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин объяснил россиянам, как бороться с телефонными мошенниками
- Пешеходы призвали освободить тротуар от других участников дорожного движения
- Лукашенко: Белоруссия не занимается переброской контрабанды в Литву метеозондами
- Госдолг Франции достиг 117,4% ВВП страны
- Путин: Более 400 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ в 2025 году
- От драмы до мюзикла: Каким будет второй сезон сериала «Ландыши»
- Путин пообещал решить вопрос с нехваткой тяжелых БПЛА в России
- Путин извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников
- «Лучшее предложение»: Почему Венгрия не откажется от российского газа
- В Азербайджане одобрили крупнейшую в истории страны амнистию 20 тысяч осужденных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru