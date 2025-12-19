Также Путин иронично напомнил, что стела находится в километре от города, в связи с чем поинтересовался, почему же Зеленский «не зашел в дом».

«Стела находится от города на расстоянии одного километра. Что стоять на пороге? Заходи в дом, если Купянск под их контролем», - добавил глава государства. Он отметил, что там все небо в беспилотниках и просто так туда подойти невозможно. К тому же президент добавил, что сейчас та самая стела выглядит совсем по-другому.

Президент также отметил, что ВСУ понесли существенные потери в стратегических резервах, что должно с подвигнуть действующие власти Украины закончить конфликт мирными способами.

Ранее Путин рассказал об успехах российской армии на фронте. В частности, он пообещал скорое взятие Красного Лимана и подтвердил, что Купянск находится под контролем ВС РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



