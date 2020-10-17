Главы Хакасии и Южной Осетии заболели коронавирусом

Глава Хакасии Валентин Коновалов и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заразились коронавирусом, сообщают РИА Новости.

Названа группа крови людей, наименее подверженных заражению COVID-19

Информацию о заболевании Коновалов подтвердил в своем Istagram.

А данные о заболевании Бибилова прокомментировала Sputnic Южная Осетия пресс-секретарь президента Дина Гассиева.

Также выяснилось, что тест на COVID-19 дал положительный результат у и.о. председателя южноосетинского правительства Геннадия Бекоева.

Ранее НСН писала о неувязках, которые ученые нескольких стран обнаружили в докладе о результатах проведенных испытаний препарата, получившего название Sputnik V.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Коронавирус
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