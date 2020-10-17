Названа группа крови людей, наименее подверженных заражению COVID-19

Датские ученые сравнили данные тестов на коронавирус более 473 тыс. человек. Они выявили, что меньше всего положительных тестов у людей с группой крови AB0 (первая группа), больше – у обладателей групп A (второй), B (третьей) и AB (четвертой).Исследователи считают, что в первой группе крови отсутствуют эритроциты, пропускающие вирус в организм, пишет Газета.ru.

А по данным ученых из Канады, которые обследовали 95 тяжело больных и госпитализированных с COVID-19, у обладателей группы крови А или АВ выявлено больше осложнений. Они лечились в больницах дольше, а, значит, приходят к выводу исследователи, это свидетельствует о более серьезном течении COVID-19.

Как отметил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в интервью НСН, в целом, чаще умирают пациенты с COVID-19 старших возрастных групп. Однако, по словам эксперта, смертельные случаи не исключены и среди молодых людей, которые даже не страдают хроническими заболеваниями.



