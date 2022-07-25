Вирусолог: «Спутник V» защитит от подвида COVID-19 «кентавр»

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может эффективно защитить от подвида омикрон-штамма «кентавр». Об этом заявил директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов в беседе с ТАСС.

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Как отметил Шестопалов, «Спутник V» направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются, и защищает от всех вариантов инфекции.

«Нет необходимости менять вакцину. Выявление вариантов и подвариантов коронавируса имеет исключительно научную задачу», — подчеркнул эксперт.

Шестопалов добавил, что коронавирус становится сезонным заболеванием, требующим вирусологического контроля, подобно гриппу, отмечает РЕН ТВ.

Случаи заболевания новым подвидом COVID-19 выявили уже более чем в десяти странах. В России зарегистрировано пять случаев заражения, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Спутник VВакцинаКоронавирус
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