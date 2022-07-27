В Роспотребнадзоре заявили, что возвращать ковидные ограничения нет необходимости

По её словам, в стране фиксируется рост заболеваемости COVID-19, однако резкого роста числа госпитализаций, скорее всего, не случится, поэтому возвращать ковидные ограничения на федеральном уровне не нужно.

«В целом же необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются», — добавила Пшеничная.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России были выявлены семь случаев заболевания подвидом омикрон-штамма коронавируса «кентавр», сообщает RT.