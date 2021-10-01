Главврач московской поликлиники раскрыла преимущества экспресс-тестов на COVID-19
Анна Матвеева отметила, что своевременный диагноз помогает избежать осложнений от коронавируса.
Экспресс-тесты на COVID-19 позволяют своевременно поставить диагноз, что помогает избежать осложнений от коронавируса. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала главный врач Городской поликлиники № 62 Анна Матвеева. С 1 октября в Москве пациентам с симптомами ОРВИ в обязательном порядке делают экспресс-тесты на ковид.
«Мы с июля в тестовом режиме использовали экспресс-тесты на ковид, поэтому уже можно сказать, что они действительно достаточно эффективны и очень удобны в использовании, потому что непосредственно у постели больного можно поставить диагноз. И мы с июля делали параллельно пациентам с ОРВИ и экспресс-тест, и ПЦР-тест. Если экспресс-тест показывает результат в течение 10-20 минут, то результат от ПЦР нужно было ждать несколько часов, а в некоторых случаях – пару суток. Для врача важно быстро знать результат: что он лечит – ОРВИ или ковид. Важно, когда врач сразу назначает правильное лечение, тем самым профилактирует осложнения, которые часто развиваются при COVID-19, если вовремя не начать лечение», - рассказала Матвеева.
Несмотря на высокую стоимость экспресс-тестов, пациенты в Москве могут их получить бесплатно, отметила главврач Городской поликлиники № 62.
«Сами тесты достаточно дорогостоящие, но Москва – тот регион, который закупил для нас экспресс-тесты, и поэтому наши пациенты могут получить их бесплатно. Врач приходит и сам это делает. Пациенту это ничего не стоит. Мы делаем экспресс-тесты и при выходе на дом пациенту, и в наших кабинетах приема пациентов с симптомами ОРВИ», - сообщила Матвеева.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал «Радиоточке НСН», что хороший экспресс-тест может оказаться точнее, чем ПЦР.
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