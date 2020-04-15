Главврач Коммунарки вылечился от коронавируса. Как защитить медиков от заражения

О том, как медицинским работникам избежать заражения коронавирусной инфекцией ранее в эфире НСН рассказал врач–инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Медперсонал в каждом медицинском учреждении, от главврача до санитарки, должен соблюдать определенные правила поведения: как он должен одеваться, соблюдать санитарный режим и какие средства индивидуальной защиты использовать. За этим следят администрация, врачи-эпидемиологи, старшая медсестра. Самодеятельности никакой не должно быть, медики проходят инструктажи по поводу саниэпидемрежима в своем учреждении несколько раз в год, даже когда никакой эпидемии нет», - подчеркнул он.

В свою очередь, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН отметил, что далеко не всем медицинским работникам в стране хватает средств защиты.

«По нашим данным, во многих клиниках, особенно в тех, которые сейчас переводятся на работу с пациентами по коронавирусу, не хватает нормального оборудования, костюмов, масок. Более того, чем сложнее костюм, более качественная маска - тем меньше их у нас в наличии. Во многих местах либо дают обычные маски, либо даже их не хватает. Настоящих респираторов сейчас большой дефицит», - рассказал Гальперин.

По состоянию на 15 апреля, в России выявлено 21 102 случая заболевания COVID-19, 1694 человека выздоровели, 170 умерли.





