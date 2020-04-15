Главврач Коммунарки вылечился от коронавируса. Как защитить медиков от заражения
В эфире НСН врачи рассказали, как недопустить инфицирования медработников, сражающихся с коронавирусом.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко написал в своем Facebook, что вылечился от коронавируса и выходит из режима самоизоляции.
«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», - говорится в сообщении.
О заражении Проценко стало известно 31 марта. 5 апреля директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал журналистам, что болезнь у главврача больницы в Коммунарке протекает не в тяжелой форме.
О том, как медицинским работникам избежать заражения коронавирусной инфекцией ранее в эфире НСН рассказал врач–инфекционист, профессор Николай Малышев.
«Медперсонал в каждом медицинском учреждении, от главврача до санитарки, должен соблюдать определенные правила поведения: как он должен одеваться, соблюдать санитарный режим и какие средства индивидуальной защиты использовать. За этим следят администрация, врачи-эпидемиологи, старшая медсестра. Самодеятельности никакой не должно быть, медики проходят инструктажи по поводу саниэпидемрежима в своем учреждении несколько раз в год, даже когда никакой эпидемии нет», - подчеркнул он.
В свою очередь, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН отметил, что далеко не всем медицинским работникам в стране хватает средств защиты.
«По нашим данным, во многих клиниках, особенно в тех, которые сейчас переводятся на работу с пациентами по коронавирусу, не хватает нормального оборудования, костюмов, масок. Более того, чем сложнее костюм, более качественная маска - тем меньше их у нас в наличии. Во многих местах либо дают обычные маски, либо даже их не хватает. Настоящих респираторов сейчас большой дефицит», - рассказал Гальперин.
По состоянию на 15 апреля, в России выявлено 21 102 случая заболевания COVID-19, 1694 человека выздоровели, 170 умерли.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Застрявших в Таиланде россиян вывезут 18 апреля
- Первый испытатель вакцины от COVID-19 рассказала об эффекте препарата
- В Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы
- Бензин за копейки. В России стремительно дешевеет топливо
- В США за сутки скончалось рекордное число зараженных COVID-19