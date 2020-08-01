Главврач больницы в Коммунарке рассказал о характерном кашле при COVID-19

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал характерные признаки кашля при коронавирусе в интервью «Российской газете».

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«У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие, как бы, поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз», — считает врач.

По словам Проценко, что перенесенного коронавируса, он «ни с чем не перепутает» кашель, который возникает при этой инфекции.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:БольницаКоронавирус
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