Главврач больницы в Коммунарке рассказал о характерном кашле при COVID-19
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал характерные признаки кашля при коронавирусе в интервью «Российской газете».
«У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие, как бы, поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз», — считает врач.
По словам Проценко, что перенесенного коронавируса, он «ни с чем не перепутает» кашель, который возникает при этой инфекции.
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