Малышева назвала главный симптом для госпитализации при COVID-19
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптом коронавирусной инфекции, при которому пациенту необходимо лечиться в стационаре. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.
Малышева подчеркнула, что в том случае, когда картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то можно не волноваться – пациент может проходить лечение от COVID-19 в домашних условиях.
А вот появление одышки является однозначным требованием для госпитализации, подчеркнула телеведущая.
Ранее НСН писала, что одним из очень характерных для больных коронавирусом нового типа симптомов является потеря обоняния и осязания. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В апреле он и сам переболел COVID-19. По словам врача, при простудах такая симптоматика наблюдалась значительно реже.
«Утренний кофе вы перестаете чувствовать как кофе, или там ваш привычный парфюм вы вдруг, использовав, понимаете, что вы его не чувствуете», - цитирует Проценко ТАСС.
У пациентов с тяжёлым течением заболевания также наблюдается потеря массы тела, добавил он.
Ранее Проценко рассказывал, что при COVID-19 бывают и нехарактерные симптомы — появление красных пятен на руках и животе. Испанские и итальянские врачи отмечали появление пятен на коже пальцев ног.
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