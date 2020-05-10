Малышева назвала главный симптом для госпитализации при COVID-19

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптом коронавирусной инфекции, при которому пациенту необходимо лечиться в стационаре. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.

Малышева подчеркнула, что в том случае, когда картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то можно не волноваться – пациент может проходить лечение от COVID-19 в домашних условиях.

А вот появление одышки является однозначным требованием для госпитализации, подчеркнула телеведущая.