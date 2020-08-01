Проценко объяснил, почему медики в Коммунарке не узнали Путина

«В больнице я увидел мэра, других ответственных товарищей... Мне сказали: «Что стоишь? Иди, принимай гостя». Подъехал «Аурус», и тут я до конца все понял», — пояснил главврач больницы в Коммунарке.

По словам Проценко, его коллеги, видя президента в реанимации и приемном отделении, не узнали его. О визите российского лидера услышали только из вечерних выпусков новостей.

Напомним, Владимир Путин побывал в больнице в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусной инфекцией, в конце марта.

Ранее экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко заверил НСН, что никаких нарушений безопасности президента при посещении больницы в Коммунарке не было.

«Это не прокол протокола, это не прокол медицины. Главврач мог подхватить его после того как Путин приходил. Он же накануне проверялся, все было нормально. А потом где-то подхватил. Этим должна врачебная часть заниматься, а не политико-протокольная», - пояснил он.

