Проценко объяснил, почему медики в Коммунарке не узнали Путина
По словам главного врача 40-й больницы в Коммунарке Дениса Проценко, визит президента России Владимира Путина стал для персонала сюрпризом. Российского лидера врачи не узнавали из-за того, что он ходил в защитном костюме и респираторе. Об этом рассказывает «Российская газета».
Проценко рассказал, что первоначально была запланирована только встреча с мэром столицы Сергеем Собяниным.
«В больнице я увидел мэра, других ответственных товарищей... Мне сказали: «Что стоишь? Иди, принимай гостя». Подъехал «Аурус», и тут я до конца все понял», — пояснил главврач больницы в Коммунарке.
По словам Проценко, его коллеги, видя президента в реанимации и приемном отделении, не узнали его. О визите российского лидера услышали только из вечерних выпусков новостей.
Напомним, Владимир Путин побывал в больнице в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусной инфекцией, в конце марта.
Ранее экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко заверил НСН, что никаких нарушений безопасности президента при посещении больницы в Коммунарке не было.
«Это не прокол протокола, это не прокол медицины. Главврач мог подхватить его после того как Путин приходил. Он же накануне проверялся, все было нормально. А потом где-то подхватил. Этим должна врачебная часть заниматься, а не политико-протокольная», - пояснил он.
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