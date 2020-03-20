Онищенко рассказал, почему в Италии так много людей умирает от коронавируса

Китай сумел справиться с эпидемией коронавируса благодаря жестким и решительным административным мерам. Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

При этом в Италии ситуация к распространением коронавируса очень тяжелая, по мнению Онищенко, из-за того, что «система здравоохранения там находится в непотребном для цивилизованной европейской страны состоянии».

Онищенко пояснил, что в этой стране не хватает больничных коек, больных оставляют дома. Коме того, не хватает современной аппаратуры, в том числе для искусственной вентиляции легких, передает «Интерфакс». Результатом этого стало широкое распространение заболевания и множество смертей.