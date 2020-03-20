Онищенко рассказал, почему в Италии так много людей умирает от коронавируса

Китай сумел справиться с эпидемией коронавируса благодаря жестким и решительным административным мерам. Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

При этом в Италии ситуация к распространением коронавируса очень тяжелая, по мнению Онищенко, из-за того, что «система здравоохранения там находится в непотребном для цивилизованной европейской страны состоянии».

Онищенко пояснил, что в этой стране не хватает больничных коек, больных оставляют дома. Коме того, не хватает современной аппаратуры, в том числе для искусственной вентиляции легких, передает «Интерфакс». Результатом этого стало широкое распространение заболевания и множество смертей.

В Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

По мнению Онищенко, итальянцам по окончании эпидемии необходимо сделать серьезные выводы.

Он добавил, что многие русские, уехавшие жить в Италию, вынуждены были вернуться в Россию после вспышки коронавируса, чтобы лечиться.

В Италии за последние сутки выявлено более 5 тыс. новых случаев заражения, а в целом число инфицированных составляет 41 тыс., жертв коронавируса в Италии превысило число смертей в Китае: 3,4 тыс. против 3,2 тыс.

Ранее в ВОЗ объяснили высокую смертность итальянцев от коронавируса старением населения. Кроме того, в Италии оказалось сложно выявить начало эпидемии.


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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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