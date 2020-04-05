Главврач больницы в Коммунарке рассказал, какого возраста заразившиеся COVID-19

Главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко поделился своими впечатлениями после того, как был проанализированы возрастные группы больных с тяжелым течением COVID-19. Об этом в субботу, 4 апреля, он рассказал в проекте RT «Эпидемия с Антоном Красовским».

«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», — пояснил Проценко, пораженный молодостью людей, заболевших коронавирусом.

Проценко отметил, что в самой большой группе риска люди с хроническими заболеваниями.

Журналисты приводят данные оперштаба Москвы за 4 апреля по числу инфицированных COVID-19. Около половины – моложе 45 лет. Из 443 подтвержденных заболевших — 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Кроме того, коронавирус зафиксирован у 14 детей.