Главврач больницы в Коммунарке рассказал, какого возраста заразившиеся COVID-19
Главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко поделился своими впечатлениями после того, как был проанализированы возрастные группы больных с тяжелым течением COVID-19. Об этом в субботу, 4 апреля, он рассказал в проекте RT «Эпидемия с Антоном Красовским».
«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», — пояснил Проценко, пораженный молодостью людей, заболевших коронавирусом.
Проценко отметил, что в самой большой группе риска люди с хроническими заболеваниями.
Журналисты приводят данные оперштаба Москвы за 4 апреля по числу инфицированных COVID-19. Около половины – моложе 45 лет. Из 443 подтвержденных заболевших — 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Кроме того, коронавирус зафиксирован у 14 детей.
В программе отмечено, сто через несколько часов после того, как съемки документального фильма «Борьба с коронавирусом в России. Коммунарка и Денис Проценко» были завершены, у главного героя зафиксирован положительный тест на коронавирус, рассказывают «Известия».
Напомним, 31 марта Проценко на своей странице в Facebook подтвердил эту информацию. Главврач больницы в Коммунарке находится в учреждении в режиме самоизоляции. Весь медперсонал и российские журналисты, работавшие в учреждении, прошли тестирование на COVID-19.
3 апреля мэр Москвы рассказал о состоянии Дениса Проценко, заверив, что оно удовлетворительное. Сергей Собянин также высказал надежду, на то, что главврач больницы в Коммунарке вскоре выздоровеет. Пожелание «скорее вернуться в строй» Высказал Проценко и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как вести профилактику заболевания, что делать в случае недомогания, и как спасти врачей от заражения, обо всем этом НСН рассказал врач–инфекционист, профессор Николай Малышев.
«Сейчас пациентам не рекомендуется самим обращаться в поликлинику. В городе введен режим самоизоляции, и все лишние обращения в поликлинику нерациональны. (...) Поэтому медперсонал в каждом медицинском учреждении, от главврача до санитарки, должен соблюдать определенные правила поведения: как он должен одеваться, соблюдать санитарный режим и какие средства индивидуальной защиты использовать. За этим следят администрация, врачи-эпидемиологи, старшая медсестра. Самодеятельности никакой не должно быть, медики проходят инструктажи по поводу саниэпидемрежима в своем учреждении несколько раз в год, даже когда никакой эпидемии нет»? - заявил эксперт.
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