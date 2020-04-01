В СПЧ предложили главврачу больницы в Комунарке дать звание героя России

Член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин считает, что главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко необходимо присвоить звание героя России. Об этом говорится на сайте СПЧ.

В сообщении отмечается, что правозащитники должны обратить с таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину.