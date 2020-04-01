В СПЧ предложили главврачу больницы в Комунарке дать звание героя России
Член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин считает, что главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко необходимо присвоить звание героя России. Об этом говорится на сайте СПЧ.
В сообщении отмечается, что правозащитники должны обратить с таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину.
По словам Бабушкина, Проценко - прекрасный специалист, неравнодушный человек, подвижник медицины, самоотверженный организатор здравоохранения. Член СПЧ также отметил, что медик заразился коронавирусом не по халатности, а из-за «врачебной самоотверженности в форс-мажорных обстоятельствах».
Во вторник стало известно, что Денис Проценко заразился коронавирусной инфекцией. Медик сам сообщил, что состояние у него удовлетворительное и что он самоизолировался у себя в кабинете, откуда будет руководить процессом дистанционно.
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