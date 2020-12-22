Главный страх у россиян - потеря работы на фоне пандемии
37% жителей России назвали потерю работы главным страхом на фоне эпидемии COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.
Также 21% граждан опасается невыплаты зарплат и пенсий. Согласно исследованию, россияне стали меньше бояться инфляции и более спокойно относится к повышению цен на запланированные крупные покупки. Рост цен беспокоит лишь 17% опрошенных, а обесценивание денежных сбережений — 4% участников исследования.
Напомним, самыми востребованными профессиями у российских работодателей в предстоящем году станут медработники, IT-специалисты и продавцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс».
Также прогнозируется спрос на фармацевтов, водителей, комплектовщиков, курьеров, сборщиков и логистов.
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