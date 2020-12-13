В России треть компаний намерены поднять зарплату сотрудникам в 2021 году

«Повышение зарплат сотрудникам в 2021 году планируют 32% российских работодателей», — сказано в отчете.

Также 35% работодателей планируют расширять штат в том числе в связи с открытием новых направлений деятельности. Чуть менее четверти опрошенных представителей бизнеса (23%) намерены активно обучать работников, 15% создадут новую систему премирования. Также известно, что 19% компаний планируют увеличить бюджет на рекламу и маркетинг, дополняют «Известия».

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил в эфире НСН, что людям действительно может не хватать денег на еду.

«Примерно 50-70% семей говорят о том, что им хватает денег только на еду. Видимо, у какой-то части из них даже на это не хватает. По итогам 2020 года число бедных составило 19,5 миллиона человек, это более 10% населения страны. Это люди с доходом ниже прожиточного минимума. При том, что на этот минимум нельзя жить, а можно только физиологически выживать», - сказал бывший министр.

