Составлен список самых востребованных профессий в 2021 году

Самыми востребованными профессиями у российских работодателей в предстоящем году станут медработники, IT-специалисты и продавцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс».

Также прогнозируется спрос на фармацевтов, водителей, комплектовщиков, курьеров, сборщиков и логистов. Как говорят эксперты, одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения. Один из примеров - школьные учителя, которым пришлось быстро осваивать программы для видеозвонков и групповых конференций, а также вести обучение онлайн.

