Составлен список самых востребованных профессий в 2021 году
Самыми востребованными профессиями у российских работодателей в предстоящем году станут медработники, IT-специалисты и продавцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс».
Также прогнозируется спрос на фармацевтов, водителей, комплектовщиков, курьеров, сборщиков и логистов. Как говорят эксперты, одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения. Один из примеров - школьные учителя, которым пришлось быстро осваивать программы для видеозвонков и групповых конференций, а также вести обучение онлайн.
Тем временем, спрос на курьеров в России за год подскочил в 2,8 раза; при этом в ряде городов, например, в Челябинске - в четыре раза, в Перми, Омске, Казани и Волгограде - более чем в 3,5 раза.
Среди причин популярности работы курьером называются увеличение сезонного спроса в предновогодний период, развитие онлайн-торговли и доставки из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 948 / сут.
Умерли
50 858+511 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+20 915 / сут.
- ВМС США приказано вести более агрессивную стратегию против России
- Составлен список самых востребованных профессий в 2021 году
- Искавшего лекарство от рака ученого убили в Петербурге
- Вакцинация от коронавируса новых категорий граждан объявлена в Москве
- Разработчик «Федора» отверг обвинения в причастности робота к появлению трещины на МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru