Составлен список самых востребованных профессий в 2021 году

Самыми востребованными профессиями у российских работодателей в предстоящем году станут медработники, IT-специалисты и продавцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс».

Также прогнозируется спрос на фармацевтов, водителей, комплектовщиков, курьеров, сборщиков и логистов. Как говорят эксперты, одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения. Один из примеров - школьные учителя, которым пришлось быстро осваивать программы для видеозвонков и групповых конференций, а также вести обучение онлайн.

Названы самые востребованные профессии к 2025 году

Тем временем, спрос на курьеров в России за год подскочил в 2,8 раза; при этом в ряде городов, например, в Челябинске - в четыре раза, в Перми, Омске, Казани и Волгограде - более чем в 3,5 раза.

Среди причин популярности работы курьером называются увеличение сезонного спроса в предновогодний период, развитие онлайн-торговли и доставки из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РаботаПрофессии
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