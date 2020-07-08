Военные журналисты часто ходят по краю секретности - главред «Солдатов России» о Сафронове

Иван Сафронов, советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» мог пойти на сотрудничество с иностранными спецслужбами из-за обиды за смерть своего отца. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Сафронов-старший в марте 2007 года упал из окна лестничной площадки. Родственники и друзья связывают эту трагедию с его профессиональной деятельностью. Газета «Коммерсант» тогда писала со ссылкой на пресс-службу Моспрокуратуры, что в ходе доследственной проверки появились данные о том, что гибель Сафронова могла стать следствием доведения до самоубийства.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН обратил внимание, что в «Коммерсанте» того периода работали, как правило, журналисты либеральных воззрений, но далёких от крайностей. Не исключено, что государственным чиновникам многие публикации в газете не были по душе.