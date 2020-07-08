Военные журналисты часто ходят по краю секретности - главред «Солдатов России» о Сафронове
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин поделился в эфире НСН своими предположениями о мотивах Ивана Сафронова.
Иван Сафронов, советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» мог пойти на сотрудничество с иностранными спецслужбами из-за обиды за смерть своего отца. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Иван Сафронов-старший в марте 2007 года упал из окна лестничной площадки. Родственники и друзья связывают эту трагедию с его профессиональной деятельностью. Газета «Коммерсант» тогда писала со ссылкой на пресс-службу Моспрокуратуры, что в ходе доследственной проверки появились данные о том, что гибель Сафронова могла стать следствием доведения до самоубийства.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН обратил внимание, что в «Коммерсанте» того периода работали, как правило, журналисты либеральных воззрений, но далёких от крайностей. Не исключено, что государственным чиновникам многие публикации в газете не были по душе.
«Я думаю, что он был ярким и талантливым журналистом, готовым идти в публикациях достаточно далеко. «Коммерсант» - очень респектабельное, претендующее на мировой стандарт издание. Люди, работавшие там, были мягко либеральных убеждений, поэтому сложно сказать, насколько Сафронов был в жесткой оппозиции», - вспоминает Шурыгин о коллеге.
Собеседник НСН призвал с осторожностью относиться к обвинениям Ивана Сафронова в госизмене и не делать поспешных выводов.
«Я не тороплюсь считать своего коллегу виноватым до решения суда. У военных журналистов всегда есть риск прогуляться по краю, что-то зацепить, связанное с тайной или секретностью. Но Статья №275 не подразумевает случайное раскрытие секретных данных, поэтому задержать по ней можно только при наличии четких доказательств того, что человек непосредственно сотрудничал с иностранной разведкой и умышленно передавал секретную информацию», - сообщил Владислав Шурыгин.
Ранее Владислав Шурыгин поделился в эфире НСН своими предположениями по вопросу обеспечения Крыма водой России.
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