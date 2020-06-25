Подозрение о нападении на Херсон ради воды для Крыма назвали шизофренией
Главредактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин рассказал НСН, как под прикрытием учений начинается война, и почему на этот раз этого не произойдет.
Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия под предлогом учений «Кавказ-2020» может «захватить дамбу в Херсонской области», перекрывающую подачу воды в Крым. Слова генерала передают украинские СМИ. По словам Ходжеса, Россия может объявить гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, захватит дамбу в Херсоне, а затем скажет, что у нее не было выбора. Также, по мнению американского военного, Украина правильно сделала, что заблокировала подачу воды на полуостров.
Вопрос с обеспечением Крыма водой России удается удовлетворительно решать уже на протяжении пяти лет и нападать из-за подобной «мелочевки» ни на кого не собирается, заявил в эфире НСН главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин.
«Нужно понимать, что такие планы так или иначе в чьих-то головах обитают. Но можно быть абсолютно уверенными в том, что Россия никогда сама не начнет войну и, тем более, не будет заниматься такой мелочевкой, как пытаться захватить створ Крымского канала и пустить по нему воду. Россия уже пять лет решает этот вопрос вполне удовлетворительно. А то, что бродит в американских головах — шизофрению всегда очень сложно комментировать. Всегда думаешь, что вот это уже край, но снизу начинают стучать. Поэтому я бы не придавал этому большого значения. Это дежурные крики американских вояк, которым больше особо нечего делать», — полагает специалист.
Вместе с тем, главред «Солдатов России» отметил, что в мировой практике есть примеры того, как военные учения переходили в войну, и не исключено, что американский генерал был к каким-то из них причастным.
«Примеры, когда учения плавно переходили в войну, мы знаем достаточно. Недавний пример: как подконтрольная американцам грузинская армия под прикрытием учений напала на Южную Осетию. Это типичный американский прием. Поэтому в этом случае генерал знает, о чем говорит и, возможно, когда-то даже имел отношение к началу таких «учений»», — отметил собеседник НСН.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Апостров» высказал мнение, что Россия «не отказалась» от идеи «пробить сухопутный коридор в Крым», чтобы обеспечить полуостров водой.
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