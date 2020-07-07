«Дело журналистов»: После Голунова и Прокопьевой пришли за Сафроновым

Абсурдным названо обвинение в госизмене, предъявленное Ивану Сафронову, в заявлении газеты «Коммерсант», специальным корреспондентом которой он долгие годы работал, как и его отец. Издание называет Сафронова настоящим патриотом, болеющим за военно-промышленную и космическую отрасли, которые являлись сферой его профессиональных интересов. Издание выражает обеспокоенность тем, что с тяжелым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью – правозащитник, ученый, журналист или сотрудник госкорпорации. «Людям, обвиненным в госизмене, особенно сложно добиться справедливого следствия и гласного суда: судебные заседания чаще всего полностью засекречены. В результате общественность вынуждена полагаться только на слова спецслужб, к работе которых с каждым годом возникает все больше вопросов. Журналисты, которые задают эти вопросы, сами оказываются под ударом», - указывает газета, проводя параллели с делами Ивана Голунова и Светланы Прокопьевой. Журналисты намерены добиваться максимальной публичности и гласности производства по делу Сафронова.

Иван Сафронов долгое время работал в пуле президента России, - отмечает, в свою очередь, РБК. «Каждого журналиста, допущенного в поездки с главой государства, тщательно проверяют сотрудники Федеральной службы охраны, значит, у нее к Ивану не было претензий (…) Иван проработал в «Роскосмосе» всего два месяца и не имел доступа к секретной информации. Значит, интерес ФСБ к деятельности Ивана связан с тем временем, когда он занимался журналистикой», - делает вывод издание. В своем заявлении РБК называет обвинение «сигналом и обществу, и всем СМИ: о носителях тайн, государственных или коммерческих, среди которых высокопоставленные чиновники, сотрудники госкорпораций и бизнесмены, лучше не писать». «Уголовное преследование журналистов началось не сегодня», - говорится в заявлении, в котором дело Сафронова также ставится в один ряд с делами Голунова и Прокопьевой.



Неизвестна ни суть дела Ивана Сафронова, ни доказательства инкриминируемых ему деяний, - отмечают в своем заявлении «Ведомости», в редакции которых журналист также работал. «Все чаще журналистов и бывших журналистов в России преследуют по основаниям, на первый взгляд не связанным с их работой», - указывает издание, приводя в пример дело Голунова, которого пытались обвинить в распространении наркотиков. В заявлении содержится требование о непредвзятом расследовании дела Сафронова. «Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех», - пишут коллеги задержанного.

