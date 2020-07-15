Федоров: К возможной второй волне COVID-19 надо подготовиться психологически
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
СМИ: Шествие «Бессмертного полка» могут перенести на сентябрь
Запланированная на 26 июля акция «Бессмертный полк» может быть повторно перенесена, на этот раз на 2 сентября. В качестве причины называется нестабильная ситуация в стране по COVID-19 и аномально теплая жара в ряде регионов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Валерий Федоров: «Угроза еще не отступила, ее пока нельзя игнорировать. И, конечно, такое многочисленное, популярное, любимое всеми нами мероприятие очень важно. «Бессмертный полк» обязательно должен пройти в этом году. Вопрос – когда? Уже был один перенос с мая на июль. Думаю, если перенесем на сентябрь, какой-то особой трагедии не случится, а вот жизни и здоровье людей мы можем спасти», – отметил в эфире НСН Валерий Федоров.
Белоруссия и Россия возобновят транспортное сообщение
Белоруссия и Россия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение, заявил глава белорусского правительства Роман Головченко по итогам переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.
Валерий Федоров: «Напомню, Белоруссия игнорировала пандемию, поэтому общение в прежнем режиме между двумя странами грозила усилением эпидемии коронавируса у нас в России. Сегодня все признаки говорят о том, что в скором времени, наконец, можно будет посетить Минск, Несвиж, замок «Мир». А те, кто ездит в Белоруссию, или, наоборот, из Белоруссии в Россию по работе, учебе, получат возможность заниматься своим делом», – подчеркнул он в интервью НСН.
Почти половина россиян ждут второй волны COVID-19
45 процентов россиян ждут второй волны коронавируса. Это показал опрос, проведенный РАНХиГС.
Валерий Федоров: «Может быть, обжегшись на молоке, мы дуем на воду, а может быть, мы пессимисты. А пессимисты, как известно, информированные оптимисты. Никто не знает, будет ли вторая волна, когда и насколько тяжелая она будет, но почти каждый второй опрошенный, сообщают коллеги, ее ждет. Предупрежден – значит вооружен. Будем надеется, если она нас все-таки захватит, мы будем к ней готовы лучше, чем к первой, и материально, и физически, и, самое главное, психологически. Для нас это не будет трагедией, будет драмой, конечно, нежелательной, но поправимой», – прокомментировал он для НСН.
Число вакансий в бизнесе за июнь выросло на 20%
Число вакансий в малом и среднем бизнесе в России в июне выросло на 20 процентов, сообщает hh.ru.
Валерий Федоров: «Если действительно вакансий стало настолько больше, это, безусловно, говорит о том, что малый и средний бизнес оживает от того обморочного состояния, в котором он находился несколько месяцев в период режима самоизоляции», – сказал в беседе с НСН Валерий Федоров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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