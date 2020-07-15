Федоров: К возможной второй волне COVID-19 надо подготовиться психологически

Валерий Федоров: «Может быть, обжегшись на молоке, мы дуем на воду, а может быть, мы пессимисты. А пессимисты, как известно, информированные оптимисты. Никто не знает, будет ли вторая волна, когда и насколько тяжелая она будет, но почти каждый второй опрошенный, сообщают коллеги, ее ждет. Предупрежден – значит вооружен. Будем надеется, если она нас все-таки захватит, мы будем к ней готовы лучше, чем к первой, и материально, и физически, и, самое главное, психологически. Для нас это не будет трагедией, будет драмой, конечно, нежелательной, но поправимой», – прокомментировал он для НСН.

