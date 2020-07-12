Главный инфекционист Минздрава указал на риски распространения коронавируса в РФ

Он отметил, что в Минздраве ежедневно регистрируют рост новых случаев, а в отдельных регионах – рост заболеваемости. В связи с этим эксперт напомнил, что «сохраняется риск распространения инфекции».

По словам Чуланова, общее снижение заболеваемости коронавирусом в стране – это небольшая победа в одном сражении, «война еще не закончена», считает главный инфекционист Минздрава.

«Затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны» позволит комплекс мер: ношение защитных масок в общественных местах, частое мытье рук и соблюдение социальной дистанции вкупе с изоляцией заболевших.

Ранее в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что Россию неизбежно ждет вторая волна распространения коронавирусной инфекции.

«Я думаю, что вторая волна в России будет практически 100%. Этот вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться», - отметил он.

