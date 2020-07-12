Главный инфекционист Минздрава указал на риски распространения коронавируса в РФ
Массовые скопления людей являются идеальными условиями для распространения коронавируса. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Его позицию приводит «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса», - считает Чуланов.
Он отметил, что в Минздраве ежедневно регистрируют рост новых случаев, а в отдельных регионах – рост заболеваемости. В связи с этим эксперт напомнил, что «сохраняется риск распространения инфекции».
По словам Чуланова, общее снижение заболеваемости коронавирусом в стране – это небольшая победа в одном сражении, «война еще не закончена», считает главный инфекционист Минздрава.
«Затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны» позволит комплекс мер: ношение защитных масок в общественных местах, частое мытье рук и соблюдение социальной дистанции вкупе с изоляцией заболевших.
Ранее в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что Россию неизбежно ждет вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
«Я думаю, что вторая волна в России будет практически 100%. Этот вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться», - отметил он.
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