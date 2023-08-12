Главный архитектор Москвы раскрыл запас прочности небоскребов на фоне атак БПЛА
У московских небоскребов большой запас прочности, они не рухнут даже в результате падения среднемагистрального самолета. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов после ударов беспилотников по башням «Москва-Сити».
По его мнению, гораздо больше рисков для высоток от пожаров. «Не обрушится даже «Евразия» со стальным каркасом. У высотных зданий могут быть другие риски — пожар, например. Столкновение с самолетом может вызвать пожар», — цитирует Кузнецова RTVI.
Он также не согласился с критикой места строительства «Москва-Сити» и из-за известнякового основания. Кузнецов назвал его «серьезным».
Главный архитектор столицы также напомнил о высоких стандартах безопасности, которые были разработаны для сталинских высоток в Московском архитектурном институте. Они предусматривают десятикратный запас прочности.
«У них стальной каркас, в отличие от большинства современных московских высотных зданий, где бетонный каркас — привезенная из Америки технология, которая менее надежная и стабильная с точки зрения неустойчивости», — пояснил эксперт.
Ранее в офисе генсека ООН заявили, что атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены. Там же уточнили, что ООН выступает против всех нападений на гражданские объекты, передает «Радиоточка НСН».
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