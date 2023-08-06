«Больше дронов»? Московский регион пережил новую атаку беспилотников ВСУ

Украина продолжает атаки Москвы с помощью беспилотников. В России анализируют возможности противостоять противнику и готовятся к запуску новой отрасли.

Мэр Москвы Сергей Собянин по благодарил военных за уничтожение беспилотника на подлете к столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале 6 августа, в воскресенье.

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По словам столичного градоначальника, пытка прорыва беспилотника была совершена около 11 утра.

«На подлёте силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», - заявил мэр Москвы.

В Минобороны РФ подтвердили, что уничтожили беспилотный летательный аппарат в 11 часов 27 минут (мск) в районе подмосковного Подольска. Киев планировал атаковать объекты на территории Московской области.

«БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны заявили об отсутствии пострадавших и разрушений в результате пресеченной террористической атаки ВСУ.

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Подробности инцидента появлялись ежеминутно. Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал о последствиях операции по уничтожению украинского беспилотника. По его словам, ВСУ направили на столичный регион аппарат самолётного типа.

«По предварительным данным, обломки упали на Садовой улице в поселке Сельхозтехника, в нескольких квартирах выбиты стекла», – написал он в Telegram-каналу Vоенкор Котенок Z.

По данным издания Baza, части украинского БПЛА «упали на детскую площадку на Садовой улице в поселке Сельхозтехника».

Журналисты также сообщили, что в результате падения обломков беспилотника 77-летний Вадим Н. получил осколочное ранение руки. Медики оказали мужчине помощь, сообщается в Telegram-канале издания.

ТАСС: атаковавшие Москву дроны летели с территории Украины

Гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в интервью НСН заявлял, что долететь до столицы с территории Украины с легкостью могут именно БПЛА самолетного типа. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.

«Раньше Подмосковья их не снимают, потому что сегодня ни силы ПВО, ни другие структуры не в состоянии отличить «хорошего» от «плохого». Летит машина, которая одинаково видна на радарах – и злоумышленник, и добросовестная машина. Должно быть оборудование на борту, которое позволяет идентифицировать воздушное судно. Должны быть запросы кода, связь с пилотом. Тогда можно будет очень четко снимать все, что перелетает границу. Беспилотники облетают охранные территории, угрожающего полета нет, вот их не трогают. У нас хорошая система ПВО, но нужна комплексная система мер, а у нас только технические, только РЭБ, которая скоро будет очень малоэффективной», — говорил он.

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Практически одновременно с операцией Минобороны по уничтожению над Подольском украинского БПЛА в аэропорту Внуково ввели план «Ковёр». В пресс-службе воздушной гавани заявили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены «по независящим от аэропорта причинам».

Полеты возобновились с 11:55, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Внуково.

«С 11:55 часов ограничения на полёты сняты», – цитирует официальное сообщение агентство.

Отмечается, что аэровокзальный комплекс начал работать в штатном режиме.

Захарова заявила, что Зеленский терактами компрометирует Вашингтон

Украинский лидер Владимир Зеленский 1 августа в своем вечернем видеообращении пригрозил новыми ударами по территории России.

«Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова - россияне точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», - заявил он в своем Telegram-канале.

Украина ночью 1 августа снова атаковала Москву и Подмосковье беспилотниками, в чем фактически признались в офисе Зеленского. Несколько дронов сбили на подлете к столице, один БПЛА врезался в башню комплекса «Москва-Сити», передает «Радиоточка НСН».

После новой атаки на Москву советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в Twitter «загадочное» послание: «Больше неустановленных дронов… больше войны».

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В свою очередь, в России появится новая отрасль по созданию беспилотных авиационных систем. О готовности к ее старту заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске, информирует ТАСС.

«Мы готовы к старту новой отрасли», — цитирует Белоусова RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что угроза атак беспилотников по объектам в Москве существует. Соответствующие меры принимаются заявил он. Представитель Кремля отметил, что комментировать ситуацию с экспертной точки зрения «могут и должны» только военные, передает «Радиоточка НСН».




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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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