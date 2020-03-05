Депутат оценил реформу оплаты больничных и декретов

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в эфире НСН заявил, что выводы по поводу инициативы можно будет сделать, когда появится текст законопроекта. При этом он признал, что некоторым гражданам приходится буквально «выбивать» из работодателя положенные им средства, порой для этого требуются депутатские запросы в прокуратуру.

«Это деньги государства, которые находятся в Фонде социального страхования. И в том случае, если женщина выходит в отпуск по уходу за ребёнком, в отпуск по беременности и родам, если наступают другие страховые случаи, средства идут из ФСС. Другое дело, что работодатель их выплачивает, а фонд их потом компенсирует. Сегодня там, где работодатель полноценно выполняет свои обязанности и вовремя обеспечивает получение всех положенных выплат, работникам, конечно, было бы выгоднее, чтобы система сохранилась. Но есть и другие случаи, когда граждане мучились из-за нерадивых работодателей, им приходилось постоянно ходить, терпеть унижения и выбивать положенные по закону средства. Примеры касаются больше негосударственного, коммерческого сектора», - отметил Нилов.

Кто именно будет выплачивать средства, не столь важно – главное, чтобы это делалось без задержек, уверен депутат.

«Надо обеспечить такую систему, чтобы гражданин не превращался в курьера по сбору справок и выбиванию денег, а чтобы всё в электронном виде передавалось, чтобы было обеспечено оперативное получение средств, если наступает страховой случай в рамках системы социального страхования. А кто это будет делать – работодатели или фонд – по большому счёту, для гражданина неважно. Главное – обеспечить удобство и оперативность», - сказал НСН Нилов.

Согласно данным, опубликованным ФСС, максимальная выплата по временной нетрудоспособности в этом году повысилась на 150 рублей – до 2301 рубля в день. Единовременная выплата при рождении ребёнка составит около 17 с половиной тысяч рублей.

