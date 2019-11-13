Объявлено о размере больничных и детских пособий на 2020 год

Фонд социального страхования обнародовал размер больничных и детских пособий на будущий год. Максимальная выплата по временной нетрудоспособности повысится с нынешних 2150,68 рубля до 2301,36 рубля в день, информирует «Российская газета».

Таким образом, максимальный больничный в месяц немногим превысит 69 тысяч рублей. Пособие по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска определено в размере до 322 190 рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет составит максимум почти 28 тысяч рублей, передает RT.

Единовременная выплата при рождении ребёнка с нового года будет равна почти 17 с половиной тысячам рублей. Женщины, которые встали на учёт в медицинсикх учреждениях на ранних сроках беременности будут получать 655 рублей.

Ранее стало известно об изменении размера пособий по безработице на 2020 год. Согласно постановлению кабинета министров, минимальный и максимальный размер выплат составят 1,5 тысячи и 8 тысяч рублей.

