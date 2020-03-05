Новости за ночь: В России изменится схема оплаты больничных и отпусков

В России будет изменена система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. О готовящейся реформе в этой сфере пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По данным издания новая схема заработает уже в следующем году. Предполагается, что с 2021 года их оплату будет компенсировать Фонд социального страхования, а не работодатель, отмечает «Свободная пресса».