Новости за ночь: В России изменится схема оплаты больничных и отпусков
В России будет изменена система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. О готовящейся реформе в этой сфере пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
По данным издания новая схема заработает уже в следующем году. Предполагается, что с 2021 года их оплату будет компенсировать Фонд социального страхования, а не работодатель, отмечает «Свободная пресса».
Планируется, что документ поступит на рассмотрение в Госдуму в декабре, сообщает RT. При этом содержание законопроекта профсоюзам пока неизвестно.
Ранее Фонд социального страхования обнародовал размер больничных и детских пособий на 2020 год. Максимальная выплата по временной нетрудоспособности повысится с нынешних 2150,68 рубля до 2301,36 рубля в день.
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