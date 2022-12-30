«Главное – семья»: Роза Сябитова рассказала, что помогает ей пройти любые трудности

«Дорогие мои, хочу поздравить вас с Новым годом. Я понимаю, что мир изменился, что мы живем в непростые времена. Но такие сложности никогда не были для российского народа поводом для уныния. У нас есть то, что мы любим, чем мы дорожим, то, что дает нам сил пройти любые трудности – это наш дом и семья. Это наше место силы, желаю мира и благополучия вашему дому. Пусть в вашей семье всегда царит счастье и любовь. Как мама и бабушка хочу, чтобы наши дети и внуки были здоровы и счастливы, приносили нам больше поводов для радости», - сказала она.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН посоветовал россиянам стереть из памяти всё плохое, что было в 2022 году, а артист «Квартета И» Александр Демидов рекомендовал для поднятия настроения пересмотреть фильмы его коллектива, у которого в следующем году выйдет новый проект.

