«Поверьте в чудо»: Губерниев и Хоркина раскрыли секрет успеха в Новом году

А спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в привычной для себя манере пообещал в Новом году счастливый «ветер биатлона» и победу для российских спортсменов.

«Искренне поздравляю всех с Новым годом! Дорогие друзья, здоровья вам, прежде всего, и терпения. Именно здоровье и терпение необходимы нам в этом непростое время. И помните, что ветер биатлона гонит нас только вперед, а наши спортсмены всех победят!», - сказал собеседник НСН.

Художественный руководитель Большого Московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный от всего своего большого и разношёрстного коллектива пожелал россиянам здоровья и счастья в 2023 году:

«Хотел бы всех поздравить с Новым годом от всего нашего большого коллектива людей, животных. Хочу пожелать вам, чтобы вы были всегда здоровы, счастливы, пусть в будущем году нас ждут только светлые времена».

