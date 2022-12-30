«Поверьте в чудо»: Губерниев и Хоркина раскрыли секрет успеха в Новом году

Светлана Хоркина, Дмитрий Губерниев и Аскольд Запашный пожелали россиянам не только здоровья и побед в 2023 году, но и чудес. 

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный в эфире НСН поздравили россиян с праздниками.

«Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Желаю всем, чтобы в этом году было много поводов для радости и счастливых моментов. Пусть сбудутся заветные желания, и во всех делах вам сопутствует удача, желаю самого крепкого здоровья, безграничного счастья, любви и, конечно, побед по всем направлениям. Оставьте все невзгоды позади в эту новогоднюю ночь, поверьте в чудо. Когда ты во что-то веришь, оно обязательно сбывается. С новым счастьем, с праздником!», - поздравила россиян Хоркина.
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А спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в привычной для себя манере пообещал в Новом году счастливый «ветер биатлона» и победу для российских спортсменов.

«Искренне поздравляю всех с Новым годом! Дорогие друзья, здоровья вам, прежде всего, и терпения. Именно здоровье и терпение необходимы нам в этом непростое время. И помните, что ветер биатлона гонит нас только вперед, а наши спортсмены всех победят!», - сказал собеседник НСН.

Художественный руководитель Большого Московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный от всего своего большого и разношёрстного коллектива пожелал россиянам здоровья и счастья в 2023 году:

«Хотел бы всех поздравить с Новым годом от всего нашего большого коллектива людей, животных. Хочу пожелать вам, чтобы вы были всегда здоровы, счастливы, пусть в будущем году нас ждут только светлые времена».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Светлана ХоркинаДмитрий ГуберниевПоздравлениеНовый Год
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