«Поверьте в чудо»: Губерниев и Хоркина раскрыли секрет успеха в Новом году
Светлана Хоркина, Дмитрий Губерниев и Аскольд Запашный пожелали россиянам не только здоровья и побед в 2023 году, но и чудес.
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный в эфире НСН поздравили россиян с праздниками.
«Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Желаю всем, чтобы в этом году было много поводов для радости и счастливых моментов. Пусть сбудутся заветные желания, и во всех делах вам сопутствует удача, желаю самого крепкого здоровья, безграничного счастья, любви и, конечно, побед по всем направлениям. Оставьте все невзгоды позади в эту новогоднюю ночь, поверьте в чудо. Когда ты во что-то веришь, оно обязательно сбывается. С новым счастьем, с праздником!», - поздравила россиян Хоркина.
А спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в привычной для себя манере пообещал в Новом году счастливый «ветер биатлона» и победу для российских спортсменов.
«Искренне поздравляю всех с Новым годом! Дорогие друзья, здоровья вам, прежде всего, и терпения. Именно здоровье и терпение необходимы нам в этом непростое время. И помните, что ветер биатлона гонит нас только вперед, а наши спортсмены всех победят!», - сказал собеседник НСН.
Художественный руководитель Большого Московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный от всего своего большого и разношёрстного коллектива пожелал россиянам здоровья и счастья в 2023 году:
«Хотел бы всех поздравить с Новым годом от всего нашего большого коллектива людей, животных. Хочу пожелать вам, чтобы вы были всегда здоровы, счастливы, пусть в будущем году нас ждут только светлые времена».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 527 / сут.
Умерли
394 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 515 / сут.
- Александр Демидов из «Квартета И» призвал россиян не подводить итоги раньше времени
- Власти Киева заявили о взрывах в городе
- Бенедикт XVI запомнился как интеллектуал и «скандалист»
- В Новогоднюю ночь можно получить штраф за беспорядки
- Российский лидер выступил с новогодним обращением к соотечественникам
- СМИ: Совершен прорыв обороны ВСУ в Артёмовске
- ВС РФ взяли под контроль Дорожнянку в Запорожской области
- Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
- СМИ: В ЛНР ликвидировали агента СБУ
- ВС РФ нанесли удар по военной базе в Черниговской области Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru