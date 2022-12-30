Александр Демидов из «Квартета И» призвал россиян не подводить итоги раньше времени
Артист в эфире НСН отметил, что радости, круглые даты и эпохальные события у всех нас ещё впереди.
Артист театра «Квартет И» Александр Демидов в беседе с НСН поздравил россиян с Новым годом и для поднятия настроения посоветовал смотреть фильмы с участием коллектива.
«Очень быстро пролетел не только этот год, но и мои личные 52 года. Буквально в следующем году выходит наш новый фильм, где у каждого из нас будет своя тема, у меня тема подведения итогов жизни. Я там самый грустный персонаж из «Квартета», вдруг немножко захандрил, задумался о том, что все уже сделано. Я всем вам желаю пересмотреть фильмы «Квартета И», потому что огромное количество молодежи подходит, говорят, что мы их отцы, потому что они выросли на наших фильмах. Значит, мы что-то сделали хорошее в плане поднятия настроения тех, кто нас любит, уже не одного поколения», - рассказал он.
Демидов отметил, что подводить итоги раньше времени не стоит, ведь впереди еще очень много радостных и эпохальных событий.
«Я очень хочу, чтобы мы все не подводили итоги раньше времени. У нас еще все впереди: и радость, и семейные сюрпризы, и круглые даты, и какие-то еще эпохальные события. Я вам всем желаю здоровья, юмора, самоиронии и, конечно, любви», - пожелал он.
В июле участники «Квартета И» Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов в своём Telegram-канале объявили о старте съёмок четвёртой части франшизы «О чём говорят мужчины».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 527 / сут.
Умерли
394 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 515 / сут.
- Власти Киева заявили о взрывах в городе
- Бенедикт XVI запомнился как интеллектуал и «скандалист»
- В Новогоднюю ночь можно получить штраф за беспорядки
- Российский лидер выступил с новогодним обращением к соотечественникам
- СМИ: Совершен прорыв обороны ВСУ в Артёмовске
- ВС РФ взяли под контроль Дорожнянку в Запорожской области
- Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
- СМИ: В ЛНР ликвидировали агента СБУ
- ВС РФ нанесли удар по военной базе в Черниговской области Украины
- Военный эксперт рассказал о новой тактике ВС РФ на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru