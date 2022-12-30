Александр Демидов из «Квартета И» призвал россиян не подводить итоги раньше времени

Артист в эфире НСН отметил, что радости, круглые даты и эпохальные события у всех нас ещё впереди. 

Артист театра «Квартет И» Александр Демидов в беседе с НСН поздравил россиян с Новым годом и для поднятия настроения посоветовал смотреть фильмы с участием коллектива.

«Очень быстро пролетел не только этот год, но и мои личные 52 года. Буквально в следующем году выходит наш новый фильм, где у каждого из нас будет своя тема, у меня тема подведения итогов жизни. Я там самый грустный персонаж из «Квартета», вдруг немножко захандрил, задумался о том, что все уже сделано. Я всем вам желаю пересмотреть фильмы «Квартета И», потому что огромное количество молодежи подходит, говорят, что мы их отцы, потому что они выросли на наших фильмах. Значит, мы что-то сделали хорошее в плане поднятия настроения тех, кто нас любит, уже не одного поколения», - рассказал он.
«Туман и зловещие пучины»: Нейромонах Феофан поздравил россиян с праздниками

Демидов отметил, что подводить итоги раньше времени не стоит, ведь впереди еще очень много радостных и эпохальных событий.

«Я очень хочу, чтобы мы все не подводили итоги раньше времени. У нас еще все впереди: и радость, и семейные сюрпризы, и круглые даты, и какие-то еще эпохальные события. Я вам всем желаю здоровья, юмора, самоиронии и, конечно, любви», - пожелал он.

В июле участники «Квартета И» Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов в своём Telegram-канале объявили о старте съёмок четвёртой части франшизы «О чём говорят мужчины».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:Квартет ИНовый Год
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры