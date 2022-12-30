Александр Демидов из «Квартета И» призвал россиян не подводить итоги раньше времени

Демидов отметил, что подводить итоги раньше времени не стоит, ведь впереди еще очень много радостных и эпохальных событий.

«Я очень хочу, чтобы мы все не подводили итоги раньше времени. У нас еще все впереди: и радость, и семейные сюрпризы, и круглые даты, и какие-то еще эпохальные события. Я вам всем желаю здоровья, юмора, самоиронии и, конечно, любви», - пожелал он.

В июле участники «Квартета И» Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов в своём Telegram-канале объявили о старте съёмок четвёртой части франшизы «О чём говорят мужчины».

