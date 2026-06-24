«Мошенники — люди творческие. А ИБ — это костная структура: если в документах не написано, что что-то надо применять, значит, это и не будут применять. Мошенники не опираются на документы, в отличие от специалиста по ИБ, они могут заставить искусственный интеллект (ИИ) работать на себя. С помощью ИИ можно смоделировать голос, изучить систему защиты, найти ему миллион применений. А специалист по ИБ так не рассуждает — он просто сидит и выполняет все, что написано в документах. Поэтому ИБ сильно отстает от мошенников», — сказал Кравчук.

Собеседник НСН также объяснил, какие меры помогут исправить ситуацию.

«Надо идти в ногу со временем, искать творческих специалистов по ИБ, которые умеют становиться на сторону хакера, понимать, как это работает, и отличать бумажную кибербезопасность от творческой и настоящей», — подытожил он.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что более 9000 кибератак на транспортную инфраструктуру было зафиксировано в России в начале 2026 года. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

