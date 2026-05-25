Паническая атака: Как банкам защититься от мошеннических взломов с помощью ИИ
Александр Дворянский заявил НСН, что нейросети могут быстро обрабатывать большие объемы информации, но говорить о том, что они сами будут кого-то взламывать, пока преждевременно.
Нейросети сегодня выступают помощниками в сфере киберзащиты компаний и банков, но в то же время помогают мошенникам осуществлять взломы, заявил НСН эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует потребовать от кредитных организаций усилить безопасность своих IT-систем после совещания по киберрискам, связанным с новейшими моделями искусственного интеллекта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Дворянский уверен, что паниковать не стоит.
«Нейросеть – это хороший помощник, который может находить слабые узлы, слабые элементы. Пока это система помощи человеку, они проверяют за человеком качество настройки. Нейросети могут быстро обрабатывать большие объемы информации. Но говорить о том, что они сами будут кого-то ломать, пока преждевременно. Пока рано переживать об этом, но надо понимать, что мошенники также могут пользоваться этим инструментом. Это просто облегчает работу всем. С одной стороны, мы защищаем у себя слабую зону в инфраструктуре. С другой стороны, это помогает мошенникам эти слабые узлы искать. Любая кибератака – это достаточно большие вложения, поэтому не думаю, что доступ к новейшим моделям ИИ будет стоить дешево для тех же мошенников. Паниковать преждевременно, безопасность и ИИ развиваются параллельно, компании должны учитывать это», - рассказал он.
Он также подробнее раскрыл, как компаниям защищаться в таком случае.
«Защититься поможет регулярное тестирование своей инфраструктуры, регулярная имитация атак, проверка целостности всех данных. На самом деле кардинально подход к безопасности не изменится, хорошая компания и так это проводит регулярно. Для оценки своей защиты используется и ИИ», - добавил собеседник НСН.
На встрече во вторник ЕЦБ предупредит банки о потенциальных угрозах финансовой системе, которые выявили модель Anthropic PBC Claude Mythos Preview и аналогичные системы. Европейский регулятор также попросит американские банки, имеющие доступ к этой технологии, поделиться опытом с европейскими коллегами.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Паническая атака: Как банкам защититься от мошеннических взломов с помощью ИИ
- В России объяснили, как перейти на четырехдневку без потери результата
- «Сильное впечатление»: Успех «Минотавра» в Каннах не откроет фильму дорогу в Россию
- Звукозаписывающая компания Элджея нарастила прибыль в 11 раз за год
- Не только Туапсе: Эколог объяснил, кому в Краснодарском крае угрожает мазут
- Киркоров заявил о закрытии гештальта с «Евровидением»
- Остались с персиками: Армения не найдет покупателей фруктов на место России
- Отказ Казахстана отбирать деньги «Газпрома» назвали важным прецедентом
- Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна
- Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область