«Нейросеть – это хороший помощник, который может находить слабые узлы, слабые элементы. Пока это система помощи человеку, они проверяют за человеком качество настройки. Нейросети могут быстро обрабатывать большие объемы информации. Но говорить о том, что они сами будут кого-то ломать, пока преждевременно. Пока рано переживать об этом, но надо понимать, что мошенники также могут пользоваться этим инструментом. Это просто облегчает работу всем. С одной стороны, мы защищаем у себя слабую зону в инфраструктуре. С другой стороны, это помогает мошенникам эти слабые узлы искать. Любая кибератака – это достаточно большие вложения, поэтому не думаю, что доступ к новейшим моделям ИИ будет стоить дешево для тех же мошенников. Паниковать преждевременно, безопасность и ИИ развиваются параллельно, компании должны учитывать это», - рассказал он.

Он также подробнее раскрыл, как компаниям защищаться в таком случае.

«Защититься поможет регулярное тестирование своей инфраструктуры, регулярная имитация атак, проверка целостности всех данных. На самом деле кардинально подход к безопасности не изменится, хорошая компания и так это проводит регулярно. Для оценки своей защиты используется и ИИ», - добавил собеседник НСН.

На встрече во вторник ЕЦБ предупредит банки о потенциальных угрозах финансовой системе, которые выявили модель Anthropic PBC Claude Mythos Preview и аналогичные системы. Европейский регулятор также попросит американские банки, имеющие доступ к этой технологии, поделиться опытом с европейскими коллегами.

