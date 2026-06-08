Плата за халяву: Как уберечь смартфон от нового трояна
Эльдар Муртазин напомнил НСН, что любой троян владелец смартфона устанавливает себе на телефон фактически собственноручно.
Любой троян, в том числе и новый Drama RAT, пользователи сами устанавлияют себе на телефон в виде приложений, обещающих халяву. Об этом НСН рассказал ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин.
Владельцев Android-смартфонов предупредили о новом вирусе – трояне Drama RAT, пишет KP.RU. Отмечается, что мошенники начали распространять вирус через мессенджеры, SMS и почту. Жертвы скачивают файл, думая, что получают бесплатный доступ к известным приложениям или сервисам. Тем временем Drama RAT крадет данные, управляет банковскими приложениями и может полностью заблокировать телефон. Муртазин рассказал, как не нарваться за опасный цифровой вирус.
«Сегодня существует огромное количество вирусов. Если говорить про то, как они запускаются, то это делают сами пользователи на сайтах в надежде получить что-то «на халяву». Когда вам предлагают бесплатный сыр, как правило, этот сыр находится в мышеловке. Здесь то же самое: вы сами даете доступ к своему аппарату, к вашим файлам, данным, и троян их ворует. Способ защититься довольно простой: не ставить ворованные приложения, которые якобы бесплатно дают доступ к платным функциям. Но жадность побеждает, люди ставят и потом удивляются, почему у них украли данные и деньги. Любой троян – это приложение, которое вы ставите самостоятельно и сами даете разрешение на своем телефоне», - рассказал он.
При этом, по словам собеседника НСН, способ удалить вирус и вернуть себе доступ к телефону только один.
«Нужно полностью обнулить телефон и затем поменять все пароли», - уточнил он.
Ранее ФСБ вскрыла широкомасштабную акцию зарубежных спецслужб по получению информации с зараженных вирусами смартфонов высокопоставленных служащих в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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