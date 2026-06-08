«Сегодня существует огромное количество вирусов. Если говорить про то, как они запускаются, то это делают сами пользователи на сайтах в надежде получить что-то «на халяву». Когда вам предлагают бесплатный сыр, как правило, этот сыр находится в мышеловке. Здесь то же самое: вы сами даете доступ к своему аппарату, к вашим файлам, данным, и троян их ворует. Способ защититься довольно простой: не ставить ворованные приложения, которые якобы бесплатно дают доступ к платным функциям. Но жадность побеждает, люди ставят и потом удивляются, почему у них украли данные и деньги. Любой троян – это приложение, которое вы ставите самостоятельно и сами даете разрешение на своем телефоне», - рассказал он.

При этом, по словам собеседника НСН, способ удалить вирус и вернуть себе доступ к телефону только один.

«Нужно полностью обнулить телефон и затем поменять все пароли», - уточнил он.

Ранее ФСБ вскрыла широкомасштабную акцию зарубежных спецслужб по получению информации с зараженных вирусами смартфонов высокопоставленных служащих в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

