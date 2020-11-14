Глава ВЦИОМ заявил об обострении социального неравенства на фоне COVID-19
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил о проблеме социального неравенства в мире и в России, в частности, на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Он также рассказал о влиянии на жизнь людей несправедливого общественного устройства. Об этом шла речь на онлайн-брифинге, приуроченном ко Дню социолога.
Так, отметил Федоров, смертность из-за коронавируса среди богатых людей значительно ниже, чем у бедных благодаря возможности пользоваться передовыми достижениями медицины и лекарствами.
«Это все ресурсы, и эти ресурсы доступны очень немногим, это касается и мира в целом, и нашей страны. Пандемия ставит вопрос о несправедливом распределении ресурсов… Вопрос о том, что наш мир неправильно устроен. И пандемия просто продемонстрировала, насколько жестко это несправедливое устройство влияет на самое дорогое, что есть у людей – на их жизни», - отметил Федоров.
По мнению главы ВЦИОМ, выход из пандемического кризиса предполагает не только оздоровление людей, но и изменение общества.
«Он должен состоять в социальном оздоровлении… в том, чтобы наше общество стало более равным и более справедливым. Именно эта нехватка мешает нам успешно бороться с пандемией», - цитирует социолога РИА Новости.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, что бессимптомное перенесение коронавируса – самый лучший вариант для зараженного человека.
«Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, оно потому так и называется – «бессимптомное течение инфекции», при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. И это не заболевание, это бессимптомное течение инфекции», - сказал Болибок.
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