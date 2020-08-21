Глава ВЦИОМ рассказал, сколько россиян интересуется протестами в Белоруссии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поставил ящик пива в споре с журналистом на то, что Белоруссия войдет в состав России до конца текущего года.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире НСН отметил комичность ставки, но напомнил, что речь идет о серьезных вещах.

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«Достаточно комичный жест, вполне органичный для артистичного политика. Но спор-то идет о серьезных вещах. Во всей Белоруссии живет 9,5 миллионов человек. Как показывают опросы ВЦИОМ, за тем, что там происходит, внимательно следят вдвое больше россиян – порядка 20 миллионов. И это, конечно, еще не предел. 89 процентов опрошенных считают, что то, что происходит в Белоруссии, важно для нашей страны», – рассказал он.

Протесты в Белоруссии начались после проведения президентских выборов 9 августа, по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко.

Кроме того, Валерий Фёдоров в эксклюзивном интервью НСН обрадовался желанию Мексики участвовать в производстве российской вакцины от коронавируса. Социолог назвал это позитивной новостью после вала негативных комментариев, как внутри страны, так и за ее пределами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Валерий ФедоровВЦИОММинскБелоруссия
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