Глава ВЦИОМ рассказал, сколько россиян интересуется протестами в Белоруссии

«Достаточно комичный жест, вполне органичный для артистичного политика. Но спор-то идет о серьезных вещах. Во всей Белоруссии живет 9,5 миллионов человек. Как показывают опросы ВЦИОМ, за тем, что там происходит, внимательно следят вдвое больше россиян – порядка 20 миллионов. И это, конечно, еще не предел. 89 процентов опрошенных считают, что то, что происходит в Белоруссии, важно для нашей страны», – рассказал он.

Протесты в Белоруссии начались после проведения президентских выборов 9 августа, по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко.

Кроме того, Валерий Фёдоров в эксклюзивном интервью НСН обрадовался желанию Мексики участвовать в производстве российской вакцины от коронавируса. Социолог назвал это позитивной новостью после вала негативных комментариев, как внутри страны, так и за ее пределами.

