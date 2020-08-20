Стали известны побочные эффекты вакцины против COVID-19
Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи опубликовал инструкцию по применению разработанной им первой в стране вакцины против коронавируса COVID-19, получившей торговое название «Спутник V».
В ней, в частности, перечислены возможные побочные действия препарата после вакцинации, передаёт РИА Новости. Отмечается, что у пациента после вакцинации могут наблюдаться кратковременное повышение температуры тела, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, головная боль, озноб, а также местные реакции в виде гиперемии, отечности или болезненности в месте инъекции.
Реже могут возникать тошнота, снижение аппетита, дислепсия, иногда возможно увеличение регионарных лимфоузлов.
Срок годности вакцины – полгода.
Ранее сообщалось, что вакцинация этим препаратом противопоказана беременным и кормящим, а также людям с острыми заболеваниями
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- Жену Навального пустили к главврачу больницы в Омске
- Путин и глава Евросовета обсудили Белоруссию
- Стали известны побочные эффекты вакцины против COVID-19
- Белоруссия начинает военные учения на западном направлении
- Музаев назначен руководителем Рособрнадзора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru