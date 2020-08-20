Стали известны побочные эффекты вакцины против COVID-19

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи опубликовал инструкцию по применению разработанной им первой в стране вакцины против коронавируса COVID-19, получившей торговое название «Спутник V».

В ней, в частности, перечислены возможные побочные действия препарата после вакцинации, передаёт РИА Новости. Отмечается, что у пациента после вакцинации могут наблюдаться кратковременное повышение температуры тела, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, головная боль, озноб, а также местные реакции в виде гиперемии, отечности или болезненности в месте инъекции.

Реже могут возникать тошнота, снижение аппетита, дислепсия, иногда возможно увеличение регионарных лимфоузлов.

Срок годности вакцины – полгода.

Ранее сообщалось, что вакцинация этим препаратом противопоказана беременным и кормящим, а также людям с острыми заболеваниями

